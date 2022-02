Dark Souls : le retour des serveurs, ce n'est pas pour tout de suite, priorité à Elden Ring

Depuis plusieurs jours, les développeurs de FromSoftware font face à une énorme faille de sécurité dans leurs jeux Dark Souls sur PC, qui permettait à des personnes mal intentionnées d'entrer du code dans l'ordinateur des joueurs via le mode multijoueur. Le studio a donc bloqué toutes les fonctionnalités en ligne de Dark Souls: Remastered/Prepare to Die Edition, Dark Souls 2/Scholar of the First Sin et Dark Souls 3 sur Steam.

Problème, FromSoftware réutilise du code de ces jeux pour Elden Ring, idéal pour gagner du temps, mais les failles sont encore là, comme l'avait dévoilé un moddeur récemment. Dans un communiqué partagé aujourd'hui, l'éditeur Bandai Namco affirme que le studio est pleinement concentré sur le cas d'Elden Ring, la faille a été identifiée et il travaille sur un correctif. Bandai Namco déclare qu'il a pris « les mesures de sécurité nécessaires » pour le lancement du jeu le 25 février prochain, mais la correction de la faille sur les jeux Dark Souls ne se fera qu'après le lancement d'Elden Ring, il faudra donc être patient.

Pour rappel, les jeux sont parfaitement jouables sans le mode multijoueur, qui fera donc son retour dans quelques semaines dans les Dark Souls. Celui d'Elden Ring sera opérationnel dès sa sortie à la fin du mois, vous pouvez le précommander à 50,99 € chez Gamesplanet.

