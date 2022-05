Dark Souls : les développeurs « travaillent activement » au retour des serveurs

Même si Elden Ring continue de passionner des millions de joueurs, certains aimeraient bien voir le retour des fonctionnalités multijoueurs dans les Dark Souls sur PC. Pour rappel, une énorme faille de sécurité a été mise en lumière fin janvier, forçant FromSoftware à couper les serveurs en ligne de Dark Souls: Remastered/Prepare to Die Edition, Dark Souls 2/Scholar of the First Sin et Dark Souls 3.

Rapidement, le studio de développement avait annoncé qu'il se concentrait sur Elden Ring, laissant donc de côté le problème des Dark Souls. Le jeu de rôle en monde ouvert est depuis sorti, il a eu droit à quelques mises à jour avec des améliorations et des correctifs, alors quid de ses anciens jeux ? Eh bien, un internaute a posé la question à Bandai Namco et il partage la réponse sur Reddit :

Je suis heureux de confirmer que les développeurs travaillent activement sur la résolution du problème en question, et au relancement des serveurs des Dark Souls sur PC aussi rapidement que possible. Pour le moment, nous n'avons pas d'estimation de quand cela arrivera, cependant, je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des dernières nouvelles.

Bon, cela ne nous avance pas beaucoup plus, mais les fans seront contents de savoir que FromSoftware et Bandai Namco n'ont pas oublié les Dark Souls, même s'il faudra encore attendre quelques semaines pour retrouver les fonctionnalités en ligne. Elden Ring fonctionne quant à lui très bien, vous pouvez le retrouver à 50,99 € sur Amazon.