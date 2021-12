Dauntless : le jeu de chasse aux monstres en free-to-play très bientôt de sortie sur PS5 et Xbox Series X et S

Vous vous souvenez de Dauntless ? Le jeu multijoueur coopératif invitant jusqu'à 4 joueurs à chasser des Behemoths avait connu un départ canon en 2019, et fait depuis sa petite vie sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Histoire de durer dans le temps, il va très bientôt être proposé sur PS5 et Xbox Series X|S avec une version next-gen native.



Le free-to-play va débarquer sur les consoles de dernière génération dès ce jeudi 2 décembre, toujours avec du cross-play et de la cross-progression. Les temps de chargement y seront améliorés, tout comme les graphismes, allant jusqu'en 4K avec un framerate dynamique pouvant atteindre les 60 fps. Tous les détails sur ces portages sont donnés ci-dessous, et mis en lumière par un beau trailer.



ONE DAUNTLESS COMPREND À PRÉSENT LES CONSOLES NEXT-GEN

Slayers, le jour que vous attendiez approche enfin. Le 2 décembre marquera le lancement officiel de Dauntless sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Ce lancement apporte une prise en charge intergénérationnelle et interplateforme totale dans Dauntless sur sept plateformes différentes !

Après le lancement, les joueurs sur PlayStation 5 pourront obtenir et télécharger la version améliorée de Dauntless gratuitement depuis le PlayStation Store. Les joueurs sur Xbox Series X|S recevront automatiquement la version améliorée de Dauntless via Smart Delivery.

Si vous jouez déjà à Dauntless sur console ou PC, vous n’aurez pas besoin de reprendre à zéro sur votre console next-gen. La progression croisée vous permet de poursuivre votre progression sur toutes les plateformes sur lesquelles vous jouerez. Avec un jeu croisé total, peu importe aussi sur quelle plateforme jouent vos amis : tout le monde peut aller tuer des Behemoths ensemble.

Vous vous dites peut-être, « Je joue déjà à Dauntless sur [your next-gen console], qu’est-ce qui va changer? » Eh bien, beaucoup de choses ! Plongeons dans toutes les nouveautés exaltantes dont vous pourrez profiter le 2 décembre.

VISUELS SPECTACULAIRES ET TEMPS DE CHARGEMENT RAPIDES

Avec le lancement de l’expérience Dauntless sur next-gen, vous constaterez une amélioration certaine des graphismes, avec une haute résolution splendide et des temps de chargement plus rapides.

Découvrez des visuels exceptionnellement améliorés sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cela inclut des éclairages et atmosphères améliorés, une distance de vue améliorée, un brouillard volumétrique et autres effets, ainsi que des textures d’environnement remaniées, et une qualité supérieure pour l’eau, l’herbe, les arbres et les ombres.

Sur PlayStation 5 et Xbox Series X, profitez d’une résolution 4K ciblée à 60 IPS dynamique. Sur Xbox Series S, profitez d’une résolution de 1440p ciblée à 60 IPS.

Sur les 3 consoles next-gen, plongez plus vite dans la chasse grâce à des temps de chargement 90 % plus rapides.

AUTRES AMÉLIORATIONS

En plus des améliorations visuelles et des temps de chargement, nous avons également ajouté des fonctionnalités et un support pour accentuer l’expérience Dauntless sur next-gen.

36 nouveaux succès et trophées ont été ajoutés, pour couvrir tout le splendide contenu ajouté au jeu depuis son lancement sur console. Cela comprend un tout nouveau Trophée platine sur PlayStation 5 !

PLAYSTATION 5

Profitez d’une prise en charge en jeu des gâchettes adaptatives dynamiques et du son intégré grâce à la manette sans fil DualSense pour PlayStation 5. Vous pourrez également profiter d’un son 3D. Le Son 3D vous place au centre de tout ce qui se passe dans le jeu, afin de vous immerger dans l’intensité des sons.

Si vous aimez accéder rapidement à la chasse, vous pourrez sauter instantanément dans certaines chasses depuis le menu des Activités. Au lancement, nous aurons quelques chasses présélectionnées que vous pourrez instantanément rejoindre.

EN CHASSE

Nous sommes ravis de lancer Dauntless sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 2 décembre. Nous espérons que vous apprécierez cette évolution des Îles ravagées et continuerez de nous faire part de vos commentaires sur Twitter, Facebook, Instagram, Reddit et Discord.

Merci de nous accompagner pour ce voyage, Slayers. Rendez-vous dans les Îles ravagées !