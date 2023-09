DAZN : le spécialiste du streaming sportif lorgne la Ligue 1 de football en France

Article sponsorisé par DAZN

DAZN est actuellement la première plateforme de streaming en ligne intégralement dédiée au sport en Europe et la plateforme s'est récemment lancée sur le marché français avec une jolie opération à venir.

Le service se serait allié au groupe CANAL+ dans le but de répondre à l'appel d'offres des droits de retransmission des matches de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football en France. L'objectif de cette alliance est clairement affiché : reprendre l'ascendant sur Amazon qui investit de plus en plus le secteur.

La situation est particulière cette année : seulement deux lots sont mis en vente pour une durée de 5 ans contre 7 lots sur 4 ans lors du précédent appel d'offres.

Dans l'attente, DAZN revendique proposer le même contenu que son allié CANAL+ sur le football français, soit les 2 plus grosses affiches de Ligue 1 chaque semaine.

Pour séduire le public français, DAZN propose ainsi une offre de découverte avec un mois gratuit, suivi d'un forfait unique proposé à 14,99 € par mois sans aucun engagement et résiliable à tout moment. La plateforme peut miser sur un contenu très riche : NFL, boxe, sport féminin, arts martiaux mixtes, sports mécaniques, triathlon, sports extrêmes, mais également une série de documentaires focalisés sur certains sports ou athlètes professionnels.

DAZN est accessible depuis son téléviseur connecté, son smartphone, sa tablette, son PC ou les consoles de jeux vidéo de dernière génération.

La plateforme donne déjà rendez-vous pour les prochains événements d'envergure avec la 5e journée de Ligue 1 :

- le 16 septembre avec le match RC Lens / FC Metz

- le 17 septembre avec le match Olympique de Marseille / Toulouse FC