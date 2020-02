Dead or Alive 6 : une courte vidéo teaser pour la prochaine combattante jouable, Tamaki

Vous reprendrez bien un peu de Dead or Alive 6 en plus de l'arrivée des costumes inspirés d'Atelier Ryza et d'autres jeux de Gust dont nous vous parlions un peu plus tôt ? C'est au cours du livestream dédié à Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation pour la Saint-Valentin (un peu en retard il est vrai) que la prochaine combattante du jeu a été annoncée.

Elle se nomme Tamaki (doublée par Saori Oonishi) et a fait son apparition dans Dead or Alive Xtreme 3 en 2017, la rendant donc peu connue du public occidental et, surtout, faisant d'elle une combattante au gameplay restant entièrement à découvrir. Oui, à part admirer la plastique de cette belle jeune femme, aucune de ses compétences n'est montrée, il faudra attendre encore un peu avant de savoir de quoi elle est capable.

Son arrivée est prévue pour le mois de mars dans Dead or Alive 6 au sein du Season Pass 4, en plus de deux autres packs de costumes, dont un Revival non compris dedans.