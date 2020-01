Death Stranding : Kojima a sauvé Low Roar en utilisant sa chanson dans le jeu

Lorsque Kojima Productions a dévoilé pour la première fois Death Stranding lors de l'E3 2016, la bande-annonce était accompagnée de la chanson I'll Keep Coming de Low Roar. Un titre qui compte désormais 9,5 millions de vues sur la chaîne YouTube du groupe islandais, et qui a marqué de nombreux joueurs.

Lors d'un entretien accordé à VG247, le chanteur de Low Roar, Ryan Karazija, explique qu'il avait été approché par Sony pour utiliser son titre I'll Keep Coming contre une somme d'argent, mais le studio n'avait à l'époque pas voulu dire à quelles fins, question de confidentialité. En cette période, comme l'explique Ryan, Low Roar était « dans le caniveau », il a donc accepté l'offre de Sony sans trop poser de question. Et depuis que Death Stranding est sur le devant de la scène, le groupe islandais a explosé et enchaîne les concerts, à tel point que Ryan n'a pas encore eu l'occasion de voir à quoi ressemblait le jeu de Kojima Productions.

Cependant, Ryan Karazija a rencontré Hideo Kojima, ce dernier lui aurait même dévoilé la date de sortie de Death Stranding lors d'un dîner. Le frontman de Low Roar parle du concepteur japonais comme d'un « homme adorable », qui a une énorme passion pour la musique, ce qui ne surprendra absolument personne. D'ailleurs, comme il l'avait expliqué il y a quelques mois, Kojima a découvert Low Roar en achetant un CD dans une boutique de Reykjavík, et les chansons de Ryan ont tout de suite résonné en lui :

Les chansons de Ryan sont sensuelles et le son qu'il crée est unique. Son but n'est pas de faire de l'argent, il gravite autour de l'art et il expose son goût très original dans diverses choses, comme les pochettes de ses albums.

Ryan Karazija évoque enfin les fans de Hideo Kojima, très dévoués à la recherche d'indices cachés. Bien évidemment, les chansons de Low Roar n'ont pas échappé à la règle et certains joueurs y ont vu des liens entre les paroles de Ryan et Death Stranding. Le chanteur ne les confirme ni ne les infirme, il aime faire planer le mystère, mais il s'est bien amusé à voir des fans passer ses chansons à l'envers ou analyser les artworks des albums, jusqu'à y voir des signes dans ses cheveux sur la pochette de Once in a Long, Long While..., sorti en 2017.

Pour rappel, Death Stranding est disponible sur PlayStation 4 depuis le 8 novembre dernier et arrivera sur PC dans le courant de l'été 2020.

Lire aussi : TEST de Death Stranding : pour l'avenir du monde, reconnectons-nous !