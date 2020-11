Deathloop : les caractéristiques de la manette DualSense révélées

La Dual Sense pour moi c’est clairement LA features next gen qui m’enthousiasme le plus, avec bien sur les apports des SSD.

De plus il serait faux de dire que les éditeurs tiers ne jouent pas le jeu:

. No Man’s Sky en propose une exploitation compète et vraiment fun

. Dirt 5, les sensations avec les gâchettes apportent un vrai plus d’immersion

. Sur Cold War c’est simple, on a presque l’impression d’avoir le flingue entre les mains

. Sur NBA pas testé

. Sur Astro alors la c’est carrément l’orgie, là Dizl Sense ne cesse de nous faire découvrir du gameplay différent



Et même sur certains jeux ou c’est plus subtils type Demon’s soûl, les quelques apports (crépitement des épées enflammées etc) suffisent à ne plus jamais vouloir retourner sur une manette classique.



C’est bien simple, possédant les deux systèmes (Séries x et PS5), il est clair que l’utilisation ou non de la gâchette pour les jeux multis sera un facteur d’achat décisif pour moi.



A savoir par contre que l’autonomie en prend forcément un coup, perso je fais plus 6-7 heures que 9- 10...raison pour laquelle le socle officiel est bien pratique, tu ne joues plus hop! Tu poses la manette dessus, plutôt que de sans arrêt sortir le câble et brancher..,