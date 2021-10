Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, les deux premiers démons jouables post-lancement dévoilés en images

C'est ce week-end que l'anime Demon Slayer a fait son retour sur nos écrans et la licence débarquera d'ici quelques jours dans nos consoles et PC avec Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Nous avons déjà eu droit à tout un tas d'aperçus du jeu, le dernier en date confirmant la présence de l'arc du Train de l'Infini. Et finalement, cette production aura droit à du contenu post-lancement gratuit rajoutant au total 6 démons jouables. Aniplex et CyberConnect2 lèvent à présent le voile sur les deux premiers prévus, visuels à l'appui.

Nous les avions évidemment déjà aperçus auparavant au fil de la promotion du jeu, il s'agira de Rui de l'arc du Mont Natagumo et Akaza apparu justement dans celui du Train de l'Infini, tous deux faisant partie des Douze Lunes Démoniaques. En revanche, rien ne nous dit actuellement à quelle date ils seront ajoutés. Ce qui est certain, c'est qu'ils seront ensuite suivis par deux autres vagues de deux démons.

Le lancement de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est prévu pour cette semaine, le 14 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Il est toujours possible de précommander une copie sur Amazon au prix de 49,99 €.