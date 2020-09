Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, les capacités du Titan Béhémoth détaillées

Depuis la fin du mois de juillet, en mettant de côté son trailer d'annonce, Destiny 2 : Au-delà de la Lumière se montre en vidéo avec à chaque fois un même objectif : nous montrer en action les pouvoirs de la Stase que nos Gardiens vont pouvoir manier dans cette nouvelle extension. En attendant d'en voir plus sur la campagne, espérons-le, ce sont donc les Doctrines stasiques qui sont présentées ces derniers jours, Sombreur, Revenant et Béhémoth.

Après une mise en avant de l'Arcaniste Sombreur en début de semaine, c'est désormais le Titan Béhémoth qui se dévoile à travers un nouvel article dédié sur le site officiel. Ce dernier est spécialisé dans la destruction (qui en douterait ?), mais aussi dans la création de cristaux, notamment au sol. Ainsi, il est possible de faire apparaître des murs cristallins pour se défendre.

Entre le Contrôle du sol, la Frappe frissonnante et le Tremblement glaciaire, les atouts de cette Doctrine vont sans doute encore s'avérer fort redoutables en PvP, surtout qu'il reste à voir de quelle manière les Aspects et Fragments affecteront les possibilités d'enchaînement autrement qu'avec les deux exemples illustrés visuellement ci-dessous.

Les Titans Béhémoths déchaînent leur attaque de mêlée connue sous le nom de Frappe frissonnante. Avec elle, les Titans bondissent en avant, propulsés par une explosion de stase à leurs pieds qui les projette vers leurs ennemis. Pendant qu'ils sont dans les airs, ils invoquent un gantelet de stase qui recouvre leur poing et frappent leurs ennemis avec, ce qui les projette à toute vitesse et ralentit tous les ennemis aux alentours. Le Super des Béhémoths, Tremblement glaciaire, commence par un gantelet de stase qui se forme sur le poing des Titans. Ils peuvent ensuite frapper le gantelet contre le sol et envoyer des ondes de choc qui créent des cristaux de stase et gèlent les ennemis à proximité. Recouverts d'une armure de cristal stasique, les Titans deviennent temporairement irrépressibles et se transforment en véritables machines de guerre, capables de sauter plus haut, plus loin et plus rapidement, tout en faisant exploser les ennemis avec de puissantes attaques de mêlée. Si les ennemis gelés étaient des quilles, imaginez que les Titans Béhémoths, pendant leur Super Tremblement glaciaire, sont la boule de bowling qui leur fonce dedans. Ils sont capables de briser instantanément tous les ennemis qui se trouvent sur leur chemin. Se déchaîner au milieu d'un tas d'ennemis afin de les briser et d'effectuer le « strike » parfait est une stratégie intéressante, mais vous pouvez aussi utiliser un soupçon de subtilité si vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez annuler votre glissade en effectuant un saut alimenté par la stase, que vous pouvez ensuite annuler au bon moment pour rediriger le Béhémoth vers le sol et effectuer une frappe dévastatrice. Alors, frappez si vous le devez, mais sachez que la stase a bien d'autres choses à vous apprendre, Titans.

Prochain et dernier rendez-vous du genre, le mardi 8 septembre pour découvrir le Chasseur Revenant. L'extension Beyond Light de Destiny 2 est pour rappel attendu le 10 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, avec des versions PS5 et Xbox Series X qui arriveront par la suite. Vous pouvez la précommander sur Gamesplanet au prix de 39,99 €.

