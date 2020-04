Destiny 2 : Bastion des Ombres, les Jeux des Gardiens lancés avec la mise à jour 2.8.1, voici tout ce qu'il faut savoir

Autant l'avouer, si vous n'êtes pas un amateur du Jugement d'Osiris (et de la triche qui y règne), la Saison des Dignes de Destiny 2 n'a pas énormément d'intérêt en dehors du farm pour augmenter les bunkers de Raspoutine. La mise à jour 2.8.1 va peut-être redonner un gain d'intérêt à une partie de la communauté, car comme l'indiquait le planning diffusé début mars, elle marque le lancement d'un évènement de trois semaines inédit pour la licence : les Jeux des Gardiens.

Oui, ce n'est pas parce que les Ténèbres approchent et que la Terre est menacée de destruction par le Tout-Puissant qu'il faut oublier de faire la fête, n'est-ce pas ? Ainsi, pendant trois semaines, depuis ce mardi 21 avril jusqu'au reset du 12 mai, la compétition va battre son plein entre les trois classes que sont les Arcanistes (les meilleurs il va sans dire, même le senior designer Peter Sarrett le dit en vidéo), les Titans et les Chasseurs. Oui, l'enjeu est de taille, car le groupe gagnant aura son nom affiché à la Tour pendant un an. L'évènement est ouvert à tous les joueurs et, pour le lancer, il faut effectuer quelques allers-retours entre Eva, Zavala et le Vagabond.

Concrètement, les épreuves prennent la forme de défis à accomplir grâce à de nouveaux contrats et médailles de bronze, argent et or à acheter auprès d'Eva, ces dernières étant à placer au podium de la Tour pour soutenir notre faction une fois achevées. Des lauriers sont eux à récupérer sur les ennemis (vraiment à ramasser, le postier ne les récupérant pas) en étant équipé de l'objet de classe adéquat remis au début de la compétition, qui changera de teinte chaque jour en fonction des résultats globaux. Bref, c'est du farm pur et dur, ne vous attendez pas à de la diversité dans les activités à réaliser. D'ailleurs, Bungie va même donner un petit coup de pouce histoire de ne pas créer un trop grand déséquilibre (bon, les Chasseurs sont quand même largement en tête à l'heure où nous écrivons ces lignes...) :

Destiny 2 : Renégats - Collection Légendaire 11,99 € sur Amazon Nous reconnaissons cependant que les Classes ne sont pas très équitables. En effet, les Chasseurs étant si majestueux avec leurs capes, ils sont plus nombreux que les Arcanistes ou les Titans. Pour contrebalancer tout ça (et ne pas laisser les Chasseurs voler la vedette tous les jours), les médailles seront légèrement ajustées selon la Classe afin de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Nous n'intervenons cependant pas dans les chiffres pour forcer la victoire des autres Classes - Les Chasseurs peuvent très bien remporter les Jeux haut la main s'ils fournissent les efforts nécessaires.

En retour, vous pourrez obtenir des colis quotidiens en ayant participé, trois coques de Spectre exotique (une par classe) grâce à une quête hebdomadaire, ainsi que la mitrailleuse exotique Héritage évident une fois le Triomphe Avoir la classe terminé, la liste étant disponible un peu plus bas. Et pour ne pas changer, c'est du côté d'Everversum que la plupart des nouveautés sont disponibles, avec un pack d'Ornements à échanger contre de la Poussière brillante, le reste nécessitant dans l'ensemble de l'Argentum (microtransactions).

Enfin, les Récompenses Bungie permettent d'obtenir la Boîte de classe des Jeux des Gardiens une fois la quête Sur vos lauriers terminée. La date limite pour la gagner est fixée au 9 mai à 14h59, tandis que sa récupération s'achèvera le 12 mai à la même heure et son achat le 1er juin à 4h59. Et, oui, il y en a une par classe ! Chacune contiendra une écharpe 100 % acrylique, un pin's émaillé en alliage de zinc et un fanion feutré, le tout coûtant 49,99 €, oui ça va piquer si vous souhaitez obtenir les trois.

Par ailleurs, des Triomphes associés aux Jeux des Gardiens ont donc été ajoutés dans la section jusqu'alors dédiée aux Réjouissances. Nous avons dressé ci-dessous la liste avec les objectifs lorsqu'ils sont chiffrés et les éventuelles récompenses, tous n'en ayant pas.

Athlète vedette - Terminez tous les Triomphes des Jeux des Gardiens 2020.

- Terminez tous les Triomphes des Jeux des Gardiens 2020. Récompense : Emblème Comptes réglés.

Avoir la classe - Terminez sept Triomphes des Jeux des Gardiens 2020.

- Terminez sept Triomphes des Jeux des Gardiens 2020. Renommée - Pendant les Jeux des Gardiens 2020, obtenez des points en collectant les lauriers générés par des frags avec vos Supers, des grenades ou des attaques en mêlée chargées. Lauriers de votre classe = 3 points. Autres lauriers = 1 point.

- Pendant les Jeux des Gardiens 2020, obtenez des points en collectant les lauriers générés par des frags avec vos Supers, des grenades ou des attaques en mêlée chargées. Lauriers de votre classe = 3 points. Autres lauriers = 1 point. Récompense : Revêtement Stoïcisme de rivalité.

Grands exploits - Pendant les Jeux des Gardiens 2020, obtenez des lauriers des parties de Gambit, des Assauts, des forges et des destinations.

- Pendant les Jeux des Gardiens 2020, obtenez des lauriers des parties de Gambit, des Assauts, des forges et des destinations. Objectifs : 400 lauriers au Gambit, 500 en Assauts, 600 dans les forges et 1 000 pour les destinations.

Médaillé d'or - Pendant les Jeux des Gardiens 2020, échangez des médailles d'or.

- Pendant les Jeux des Gardiens 2020, échangez des médailles d'or. Objectif : échanger 30 médailles d'or.



Récompense : Emblème Les trois rivaux.

Médaillé - Pendant les Jeux des Gardiens 2020, échangez n'importe quelle médaille.

- Pendant les Jeux des Gardiens 2020, échangez n'importe quelle médaille. Objectif : échanger 75 médailles.

Affichez vos couleurs - Pendant les Jeux des Gardiens 2020, obtenez des points en remplissant des Contrats des Jeux des Gardiens. Contrats de la semaine = 4 points. Contrats du jour = 2 points. Contrats répétables = 1 point.

- Pendant les Jeux des Gardiens 2020, obtenez des points en remplissant des Contrats des Jeux des Gardiens. Contrats de la semaine = 4 points. Contrats du jour = 2 points. Contrats répétables = 1 point. Récompese : Revêtement Fermeté de rivalité.

Représentation - Pendant les Jeux des Gardiens 2020, éliminez des combattants avec des compétences dans les Assauts de l'Avant-garde et Nuits Noires.

- Pendant les Jeux des Gardiens 2020, éliminez des combattants avec des compétences dans les Assauts de l'Avant-garde et Nuits Noires. Quintuple menace - Pendant les Jeux des Gardiens 2020, échangez une médaille d'or pour l'Épreuve, le Gambit, les Assauts, les destinations et les forges.

- Pendant les Jeux des Gardiens 2020, échangez une médaille d'or pour l'Épreuve, le Gambit, les Assauts, les destinations et les forges. Classe mondiale - Pendant les Jeux des Gardiens 2020, échangez des médailles de forge ou des médailles de destination.

- Pendant les Jeux des Gardiens 2020, échangez des médailles de forge ou des médailles de destination. Objectif : échanger 20 médailles.

Pari sur les Gardiens - Pendant les Jeux des Gardiens 2020, échangez des médailles de Gambit.

- Pendant les Jeux des Gardiens 2020, échangez des médailles de Gambit. Objectif : échanger 10 médailles.

Attrait de la Lumière - Pendant les Jeux des Gardiens 2020, éliminez des Gardiens avec des Supers dans le programme Carnage.

- Pendant les Jeux des Gardiens 2020, éliminez des Gardiens avec des Supers dans le programme Carnage. Objectif : 25 éliminations de Gardien avec un Super.

Vous pouvez retrouver le changelog de la mise à jour 2.8.1 et des visuels en pages 2 et 3. Sachez que cette dernière pèse tout de même 792,4 Mo et introduit également la difficulté Grand-maître pour les Nuit Noires : Péril, sur laquelle nous reviendrons sans doute pour en discuter l'utilité...