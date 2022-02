Destiny 2 : Bungie s'associe à SteelSeries et dévoile une gamme de périphériques gaming

La semaine prochaine, les joueurs de Destiny 2 vont enfin avoir du contenu inédit à se mettre sous la dent après une Saison des Disparus longue de six mois, bien que le Pack 30e anniversaire Bungie soit venu apporter un brin de nouveautés en fin d'année dernière. Bref, l'extension La Reine Sorcière approche et vous pouvez découvrir son trailer de lancement dans notre article dédié. Dans le même temps, le studio a effectué une autre annonce, celle d'un partenariat avec SteelSeries pour une gamme de périphériques destinés aux joueurs, en édition limitée.

Il y en a pour tous les usages, à un prix abordable qui plus est, avec pour commencer le casque Arctis 1, plus tout jeune et ici dans sa version filaire (voir notre test du modèle wireless), qui est compatible avec la plupart des consoles du marché, même la Switch où Destiny 2 n'est pas disponible. Vient ensuite le tapis de souris QcK Prism XL, mettant en avant le Voyageur, et évidemment une souris pour l'accompagner, la Rival 5, lancée l'an dernier. Les Arctis Pro ont eux droit à des plaques aux couleurs de La Reine Sorcière.

Tous permettront d'obtenir une récompense in-game non précisée, sans doute un ou des Emblèmes. Bon, la majorité des produits arbore une apparence qui n'a aucun lien avec Savathûn, dommage, et nous n'avons aucun visuel des plaques. Vous pouvez toujours aller voir en page suivante pour des visuels et directement sur le site de SteelSeries ou la boutique de Bungie si vous êtes intéressés et souhaitez les acheter.

Arctis 1 | Édition Destiny (69,99 €) – Avec les transducteurs permettant de profiter du son emblématique de la gamme Arctis, et un micro amovible ClearCast antibruit pour que votre voix soit claire et naturelle, cet élégant casque-micro est accompagné de l'interaction exotique Célébration virale, conçue spécifiquement pour la collaboration Destiny x SteelSeries.

Par ailleurs, les ingénieurs du son travaillant chez Bungie ont conçu un préréglage personnalisé pour l'égaliseur Sonar SteelSeries (audio immersif, fonction ChatMix, son surround virtuel).

