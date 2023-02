Destiny 2 : Éclipse, Osiris nous enseigne les ficelles du Filobscur dans un trailer dédié à la Doctrine, pleinement détaillée

La promotion de Destiny 2 : Éclipse se poursuit et nous ne sommes plus qu'à trois semaines de son lancement. En ce début d'année, nous avons déjà pu avoir un aperçu des environnements inédits de Néomuna sur Neptune et de nouvelles armes et équipements exotiques ont été introduits la semaine dernière. La suite logique pour Bungie est de nous reparler de la principale nouveauté de l'extension, à savoir la deuxième Doctrine des Ténèbres qu'est le Filobscur, ou Strand en anglais, qui était déjà à l'honneur du trailer des Game Awards et se dévoile un peu plus désormais, sur fond de musique classique.

Déjà introduites à son annonce l'été dernier, les classes inédites que sont les Arcanistes Tresse-couvée (les Architectes ont visiblement eu raison de l'ancien nom français), Chasseurs Tisseurs et Titans Berserkers (bye bye les Tyrans) sont donc à nouveau montrées en action face à la Légion de l'Ombre et aux Vex, tandis que c'est sans grande surprise Osiris qui nous en enseignera les ficelles. Vous pouvez retrouver ci-dessous les nouvelles compétences ultimes que nous pourrons manier et en page suivante tous les détails dévoilés par Bungie sur son site.

Les nouveaux Supers

Arcanistes Tresse-couvée : Tempête d'aiguilles - Flottant dans les airs, les Arcanistes invoquent une vague de missiles filobscurs perforants. Au contact de leur cible, ces missiles explosent et se transforment en Brindilles qui attaquent les ennemis à proximité.

- Flottant dans les airs, les Arcanistes invoquent une vague de missiles filobscurs perforants. Au contact de leur cible, ces missiles explosent et se transforment en Brindilles qui attaquent les ennemis à proximité. Titans Berserkers : Fureur affûtée - Les Titans tissent des lames au bout de leurs mains et écument le champ de bataille en utilisant des attaques légères et lourdes. Les attaques légères permettent aux Titans de trancher leurs ennemis avec rapidité, accumulant ainsi de l'énergie pour leur attaque lourde qui envoie des projectiles suspendant les ennemis.

- Les Titans tissent des lames au bout de leurs mains et écument le champ de bataille en utilisant des attaques légères et lourdes. Les attaques légères permettent aux Titans de trancher leurs ennemis avec rapidité, accumulant ainsi de l'énergie pour leur attaque lourde qui envoie des projectiles suspendant les ennemis. Chasseurs Tisseurs : Frappe soyeuse - Les Chasseurs tissent une flèche encordée pour abattre leurs ennemis. L'attaque légère tire la flèche en avant vers un seul ennemi. Toucher un ennemi avec la pointe de la flèche inflige des dégâts bonus et les ennemis éliminés de la sorte explosent. L'attaque lourde balaie une large zone et inflige des dégâts à tous les ennemis se trouvant à proximité.

Il est aussi rappelé que chaque classe aura accès au grappin pour se balancer tel l'Homme-Araignée (non, pas Rakis) dans les rues de Néomuna. De nouveaux visuels accompagnent la vidéo, que vous pouvez retrouver en page 3.

La sortie de Destiny 2 : Éclipse est fixée au 28 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander l'extension chez Gamesplanet à partir de 44,99 €.

