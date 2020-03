Destiny 2 : Bastion des Ombres, carnet des développeurs pour la Saison des Dignes et trailer du Jugement d'Osiris, le changelog du patch 2.8 disponible

Mardi soir, Bungie a lancé la Saison 10 de Destiny 2, la Saison des Dignes. Outre le retour du Jugement d'Osiris, elle poursuit le scénario évolutif du jeu avec une nouvelle menace posée par le Tout-Puissant, que va devoir déjouer Raspoutine avec l'aide des Gardiens. Nous avions eu l'occasion d'apprécier une bande-annonce donnant le ton la semaine dernière, et c'est avec un trailer prenant la forme d'un carnet des développeurs que ce contenu a fait son arrivée, qui devrait « clore l'histoire de Raspoutine » !

Après l'apparition des Obélisques dans plusieurs destinations du système, dont la Tour, ce sont cette fois des bunkers de l'Esprit tutélaire jusqu'alors bien cachés (dans le lore bien entendu, car ajoutés seulement avec le dernier patch) qui ont ouvert leurs portes dans les zones que nous avons pu arpenter à maintes reprises. Les Tours séraphiques sont également au programme des nouveautés visibles en jouant. Point intéressant qui rejoint les récentes déclarations de Luke Smith, Bungie fait légèrement marche arrière avec ses saisons totalement périssables en termes de contenu et souhaite tout de même apporter des éléments qui resteront indéfiniment. Bon, ici, il s'agit du Jugement, une activité de haut niveau pour les joueurs PvP hardcore en 3v3 et qui avait été retirée au début de l'An 2 sous sa forme de Jugement des Neuf.

Comme expliqué dans la vidéo, l'Artefact saisonnier qu'est Khanjali d'Esprit tutélaire dispose de mods pour les armes à courtes portées, et ça tombe bien, puisque nous pouvons noter dans l'immense changelog disponible en page suivante que les épées ont subi une refonte assez importante. Les pistolets et pistolets mitrailleurs devraient également tirer leur épingle du jeu dans les prochaines semaines.

Notons aussi la possibilité de changer le type d'énergie des armures, qui ne se fait bien entendu pas gratuitement et demande à minima un Module d'amélioration, mais au moins, elle est présente ! Des buffs et nerfs divers ont été appliqués, dont certains montrent clairement que Bungie a voulu équilibrer au mieux ce qui pouvait l'être avant le top départ du Jugement d'Osiris, par exemple avec le Masque du borgne s'il ne fallait citer qu'un Exotique touché. Parmi les changements mineurs, mais bien perceptibles, les Emblèmes disposent désormais de traqueurs de statistiques à activer à l'envi (non rétroactifs pour la quasi-totalité des données, hélas...), des astuces sont présentes lors des temps de chargement et plusieurs améliorations de l'interface ont été effectuées.

Entre la disposition des Engrammes obtenus et l'ajout des différentes monnaies dans l'inventaire, l'onglet des Paramètres désormais calqué sur la version PC et une refonte améliorant la visibilité des différentes quêtes dans le menu dédié, l'ergonomie continue d'évoluer. Pour détailler un peu plus ce dernier point, il existe désormais plusieurs sous-catégories pour retrouver un objectif en cours, qu'il soit saisonnier, lié à une quête exotique, de vieilles campagnes du jeu, etc. Par ailleurs, nous avons relevé dans le changelog la mention suivante « Tess n'offrira plus de cadeau vide aux joueurs pour le Solstice des héros », qui sous-entend donc que l'évènement aura lieu une troisième fois cette année. Les possesseurs du Season Pass actuel peuvent quant à eux débloquer d'emblée les éléments d'armure saisonniers et le fusil automatique exotique Pochette d'allumettes de Tommy, qui est un vrai régal à utiliser !

Autre grande nouveauté, qui n'arrivera que le 21 avril, la difficulté Péril Grand-Maître en Nuit Noire. Comme vous pouvez le constater, elle demandera un niveau de Puissance recommandé de 1 060 pour y participer et ne disposera pas de matchmaking. Oui, le cap a bien plus augmenté que lors de la Saison de l'Aube et permet à tous d'atteindre 1 000 de Puissance, jusqu'alors réservé aux acharnés ayant énormément de temps libre.

Destiny 2 : Renégats - Collection Légendaire 9,88 € sur Amazon Nous augmentons le niveau maximum pour les butins d'équipement de 40 points. L'équipement puissant sera dorénavant disponible jusqu'à 1 000, et celui de Prestige sera disponible jusqu'à 1010. La limite basse a également été augmentée de 50 points. Les butins d'équipement provenant de toutes les sources continueront d'être améliorés jusqu'à 950 de Puissance, et les sources de récompenses puissantes ne seront pas nécessaires pour atteindre 950. Chaque saison, nous essayons de présenter un élément de progression de l'équipement ainsi que de préparer les systèmes sous-jacents pour les futures mises à jour, comme celle des armes légendaires mentionnée par Luke Smith dans la section « Armes pour toujours » du Director's Cut. Nous cherchons également à réaliser des améliorations de l'expérience de jeu pour les modes de jeu fournissant de l'équipement de Prestige. À partir de la version 2.8.1. (disponible à la mi-Saison), nous améliorerons certaines des récompenses puissantes de Prestige. Il s'agit des défis hebdomadaires de l'Épreuve, des Assauts et du Gambit, ainsi que l'engramme de clan hebdomadaire. Avec ce changement, nous voulons augmenter le nombre total de sources de puissance de Prestige, élargir l'accès aux récompenses de Prestige, ainsi qu'augmenter le nombre d'objets pouvant être obtenus dans les modes de jeu fournissant de l'équipement de Prestige. Le déséquilibre des emplacements peut également avoir un impact sur la progression en Prestige. Lorsque nous parlons de déséquilibre des emplacements, on pourrait l'expliquer comme les fois où vous obtenez une armure de torse provenant de sources de Prestige plusieurs fois de suite. Nous avons longuement consulté les commentaires des joueurs, et essayons de trouver différentes approches pour solutionner ce problème. Nous prévoyons d'avoir une mise à jour à ce sujet ultérieurement. Jusque-là, nous espérons que les sources d'équipement supplémentaires vous aideront à progresser.

Comme vous avez pu le lire, il faudra attendre avant que certains changements n'arrivent au cours de la saison. D'ailleurs, en parlant de Puissance, le Jugement d'Osiris demande un prérequis de 960. Et contrairement à ce qui avait été dit, l'Artefact sera pris en compte ce week-end, un correctif devant arriver au plus tôt le 17 mars. Une bande-annonce pour fêter son retour a été diffusée, signe une fois de plus de l'importance qu'a ce mode pour Bungie.

Avec l'arrivée imminente du Jugement, nous voulions parler du « problème de Puissance de l'Artéfact » aussi rapidement que possible. Comme Luke l'a dit la semaine dernière, notre correctif à court terme est de désactiver le bonus de Puissance de l'Artéfact pour le Jugement et la Bannière de Fer. Malheureusement, la Saison des Dignes a déjà passé l'étape de la certification, alors nous ne pourrons pas désactiver la Puissance de l'Artéfact pour le premier week-end du Jugement. Nous avons un correctif en interne pour le désactiver et allons le tester cette semaine. Nous espérons pouvoir le déployer le mardi 17 mars. Nous voulions vraiment l'inclure pour le week-end de lancement, mais nous avons également prévu que le premier week-end du Jugement serait le moins touché par l'Artéfact. Les joueurs auront moins de temps pour augmenter la Puissance de l'Artéfact. Ainsi, la majorité des joueurs aura un niveau de Puissance similaire, n'ayant pas atteint le niveau de l'équipement Prestige. Notre plan à long terme est de mettre en place une limite de Puissance pour le Jugement et la Bannière de Fer, et nous évaluons actuellement la charge de travail impliquée. Le déploiement se fera environ à la moitié de la Saison des Dignes, mais nous n'avons pas encore de date fixe. Dès que ce sera le cas, nous la partagerons avec vous ! Nous avons également prévu d'analyser les courbes de dégâts pour les modes de JcJ avec avantages de Puissance activés afin de déterminer quels ajustements apporter, si tant est que le besoin s'en fasse sentir. Si jamais nous découvrons que cela s'avère nécessaire, le calendrier de ces changements restera à déterminer. Avec ces changements, nous avons prévu de fournir des informations plus détaillées avant leur déploiement afin d'expliquer les détails de ces changements et la philosophie derrière ces décisions. Par souci de clarté, je vais faire écho à la déclaration de Luke datant de la semaine dernière : nous allons désactiver le bonus de Puissance de l'Artéfact dans le Jugement et la Bannière de Fer jusqu'à ce que nous puissions implémenter le nouveau système de limite de Puissance pour ces programmes. J'espère que vous appréciez la Saison des Dignes. Que votre tentative d'accéder au Phare soit fructueuse et sans merci.

Et que serait une nouvelle saison de Destiny 2 sans les incontournables changements opérés à Everversum et l'arrivage d'éléments cosmétiques payants. Pour ne pas changer, de nouveaux Coups de grâce sont disponibles, sur le thème cryo-électrique, ainsi que des Ornements d'armure « luxueux » bien classes ne pouvant être obtenus qu'en achetant de l'Argentum (la monnaie à payer avec de l'argent réel). S'il est évident que la boutique est là pour soutenir financièrement le jeu, devenu free-to-play, le fait que ces équipements soient une fois de plus parmi les plus réussis ou n'étant pas des reskins a toujours de quoi agacer. Sinon, les Engrammes brillants ont été retirés à l'achat et en voici la raison :

Nous voulons que les joueurs réalisent la valeur d'un objet avant de l'acheter. Les engrammes brillants ne suivent pas ce principe et ne seront donc plus en vente dans la boutique Everversum, bien qu'ils continuent d'apparaître dans la voie gratuite du Pass saisonnier.

Et pour remplacer le module qui était associé à ses Engrammes, un autre a pris sa place :

Rotation quotidienne de retour des objets À la place des engrammes brillants, un nouveau module sera disponible dans la boutique Everversum à partir de la Saison des Dignes. Ce module de rotation quotidienne affichera un élément parmi une petite sélection de vaisseaux, passereaux, coques de Spectre et de coups de grâce disponibles lors des saisons précédentes. Ces objets pourront être achetés directement en réduction par rapport au prix original avec de l'Argentum.





Pour terminer, vous avez pu voir ou constaterez qu'il n'y a pas d'armes qualifiées de « Rituel » comme le Lancer de couteau de Randy et consort. La raison en est simple, il n'y aura qu'un seul armement de ce type cette saison et il ne pourra être obtenu qu'avec la Bannière de Fer. Et comme vous pouvez le constater avec notre screenshot ci-dessous, il s'agira d'un arc dont seule la touche esthétique de l'activité permet de le différencier visuellement de la Subtile Calamité datant de l'An 2...

Season of the Worthy contains a single ritual weapon, reserved for the Iron Banner.



You'll learn more about this reward before the first Iron Banner of the season. — dmg04 (@A_dmg04) March 10, 2020

La Saison des Dignes est disponible jusqu'au 9 juin dans Destiny 2 et Bungie a pris toutes les mesures nécessaires pour que ses employés puissent travailler dans les meilleures conditions possibles malgré l'épidémie de coronavirus, si jamais vous vous posiez la question. Des visuels diffusés par le studio sont à retrouver en page suivante pour accompagner la lecture du long changelog du patch 2.8, pesant seulement 4,987 Go sur PS4.