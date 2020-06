Deus Ex : pour ses 20 ans, le meilleur jeu au monde s'offre une bande originale revisitée

Le 17 juin 2000 sortait sur PC Deus Ex, un jeu de rôle à la première développé par Ion Storm, et notamment conçu par Warren Spencor et Harvey Smith. Un titre qui nous plongeait en 2052 aux côtés de JC Denton, agent de l'UNATCO augmenté grâce aux nanotechnologies et qui fait face à un énorme complot. Le jeu est culte, tout comme sa bande originale, qui va avoir droit à une version revisitée par les compositeurs de l'époque.

Alexander Brandon et Michiel van den Bos ont en effet travaillé sur Conspiravision: Deus Ex Remixed, un CD de 17 pistes qui reprend les musiques du jeu original, avec des arrangements modernisés. Pour l'instant, seul le fameux thème des bureaux de l'UNACTO est disponible à l'écoute sur Bandcamp, il faudra attendre le 23 juin prochain pour découvrir l'album complet. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec une édition en CD physique sur Bandcamp, mais également sur le site de Materia Collective. Malheureusement, les frais de port sont excessifs...

À sa sortie, Conspiravision: Deus Ex Remixed sera disponible sur de nombreuses plateformes de streaming comme Bandcamp, Apple Music, Spotify, iTunes, Google Play et Deezer. De quoi y trouver son bonheur, en attendant un possible nouvel opus par Eidos Montréal, un jour. Et si vous n'avez jamais fait le premier volet, il est bradé à 0,99 € sur GOG.com.