Devenir développeur jeu vidéo : quelle formation et quelle école informatique ?

Pendant la période d’orientation Parcoursup, de nombreux étudiants se posent la question de quelle formation choisir pour pouvoir exercer le métier de leurs rêves. La montée en puissance de l’industrie du jeu vidéo crée une forte affluence de demandes côté développeurs que les entreprises s’arrachent quitte à augmenter les salaires des débutants pour être les plus attrayantes possible. Un parcours d’avenir, avec un manque estimé à 50 000 développeurs en France, qui suscite de plus en plus de vocations chez les jeunes.

Si vous avez la passion pour les jeux vidéo et souhaitez vous épanouir dans les métiers de l'informatique comme le développement web, c’est possible ! Il vous faut pour cela vous orienter vers une école informatique spécialisée dans le développement. Les offres d’écoles en présentiel et en ligne explosent littéralement, mais toutes n’ont pas la même valeur ni les mêmes tarifs. Payer une école plus cher ne vous apportera pas forcément un enseignement de meilleure qualité, il vous faut faire bien attention et bien vous renseigner avant votre choix.

Mais quelle école choisir pour devenir développeur web ? Il y en a beaucoup, et c’est à vous de faire vos propres recherches. De Bac+2 à Bac+5, vous trouverez forcément votre bonheur. Par exemple, en ce moment, le bachelor en développement web de l’école informatique Tech & Code Factory est totalement gratuit, car finançable par pôle emploi. Une occasion de se reconvertir vers une nouvelle voie de manière simple et efficace pour se tourner vers des métiers d’avenirs porteurs. Pour un BTS Services Numériques, par exemple, il vous faudra compter au moins 2 ans après le Bac, vous pourrez ensuite continuer votre parcours avec une licence professionnelle de 1 an. Pour devenir développeur jeux vidéo en tant qu'ingénieur il vous faudra alors 5 ans pour un diplôme d’ingénieur avec une spécialité programmation, il existe de nombreuses écoles dédiées (Supinfogame, Isart Digital, Lisaa, ICAN...).

Pour devenir développeur web, il est également possible de développer ses compétences au travers de formations de 3 ans gratuites (bachelor) qui permettent aux étudiants d’allier parcours scolaire et parcours professionnel grâce à l’alternance. Certaines de ces formations ne réclament pas l’obtention du Bac pour commencer, mais une motivation certaine et un réel intérêt pour le secteur. Le choix de l’alternance est très apprécié par les futurs employeurs, vous sortez directement avec une expérience professionnelle de votre cursus et cela vous donne un avantage conséquent.

Le salaire dépend fortement du langage de programmation pratiqué et du niveau de formation, mais le domaine manquant cruellement de développeurs en France, les salaires sont relativement élevés et totalement négociables. Un débutant peut prétendre à 30 000 € alors qu’un développeur confirmé peut sans problème dépasser les 65 000 €.

Si vous voulez devenir développeur jeux vidéo en tant qu’indépendant, il existe également de nombreuses plateformes dédiées qui permettent de trouver des clients à d’excellents tarifs.