Diablo IV : la date de sortie en fuite via le Microsoft Store

Les Game Awards 2022 vont finir par ne plus avoir de surprises à nous réserver si les fuites se poursuivent. En effet, en amont de la cérémonie qui aura dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est le Microsoft Store qui vient une fois de plus de divulguer malgré lui des informations concernant un jeu attendu par bon nombre de joueurs, Diablo IV. Le hack'n slash de Blizzard attendu sur PC, PS4 et Xbox One, mais également sur PS5 et Xbox Series X|S depuis la conférence Xbox de juin dernier qui avait révélé le Nécromancien, doit donc sortir l'année prochaine si tout va bien et nous connaissons à priori la date exacte.

Selon Aggiornamenti Lumia, habitué à débusquer les informations en rapport avec Microsoft, la boutique en ligne de l'éditeur indique que Diablo IV sortirait le 5 juin 2023 à 23h00, à quelques heures près selon le pays, ne soyez pas surpris qu'il soit disponible le 6 donc, le studio étant habitué à lancer ses productions le mardi. Tous les titres montrés lors de l'évènement Xbox devant sortir dans les 12 mois suivants, cela concorde bien.

Il pèserait par ailleurs environ 80 Go, rien d'étonnant pour une production de ce calibre. Il se murmurait d'ailleurs que des embargos sur le jeu seraient levés juste avant les Game Awards, là où Blizzard devrait effectuer une annonce en bonne et due forme, du teasing étant en cours sur les réseaux comme vous pouvez le constater ci-dessous, avec le #LilithIsComing.

