DICE Awards : Death Stranding et Control bien représentés dans les nommés

Les cérémonies récompensant les jeux vidéo sont nombreuses, mais les titres nommés sont souvent les mêmes. L'Academy of Interactive Arts and Sciences vient de dévoiler la liste des jeux pouvant prétendre à une récompense pour cette 23e édition des DICE Awards, et nous retrouvons sans surprise Death Stranding et Control.

Sans plus attendre, voici la liste des nommés :

Jeu de l'année :

Control ;

; Death Stranding ;

; Disco Elysium ;

; Outer Wilds ;

; Untitled Goose Game.

Jeu d'action de l'année :

Call of Duty: Modern Warfare ;

; Control ;

; Devil May Cry 5 ;

; Gears 5 ;

; Sekiro: Shadows Die Twice.

Jeu d'aventure de l'année :

Death Stranding ;

; Luigi's Mansion 3 ;

; Resident Evil 2 ;

; Star Wars Jedi: Fallen Order ;

; The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Jeu familial de l'année :

A Short Hike ;

; Dragon Quest Builders 2 ;

; Ring Fit Adventure ;

; Super Mario Maker 2 ;

; Yoshi's Crafted World.

Jeu de combat de l'année :

Dead or Alive 6 ;

; Jump Force ;

; Mortal Kombat 11 ;

; Samurai Shodown.

Jeu de course de l'année :

Crash Team Racing Nitro-Fueled ;

; DiRT Rally 2.0 ;

; F1 2019 ;

; Mario Kart Tour ;

; Trials Rising.

Jeu de rôle de l'année :

Disco Elysium ;

; Final Fantasy XIV: Shadowbringers ;

; Kingdom Hearts III ;

; Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ;

; The Outer Worlds.

Jeu de sport de l'année :

FIFA 20 ;

; Madden NFL 20 ;

; MLB the Show 19 ;

; NBA 2K20 ;

; NHL 20.

Jeu de stratégie/simulation de l'année :

ANNO 1800 ;

; Fire Emblem: Three Houses ;

; Oxygen Not Included ;

; Slay the Spire ;

; Total War: Three Kingdoms.

Réalisation technique en réalité immersive :

Asgard's Wrath ;

; Blood & Truth ;

; Pistol Whip ;

; Stormland ;

; Westworld Awakening.

Jeu immersif de l'année :

Asgard's Wrath ;

; Blood & Truth ;

; Pistol Whip ;

; The Curious Tale of the Stolen Pets ;

; Trover Saves the Universe.

Réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendant :

A Short Hike ;

; Disco Elysium ;

; Sayonara Wild Hearts ;

; Untitled Goose Game ;

; What the Golf?.

Jeu mobile de l'année :

Call of Duty: Mobile ;

; Grindstone ;

; Sayonara Wild Hearts ;

; Sky: Children of the Light ;

; What the Golf?.

Jeu en ligne de l'année :

Apex Legends ;

; Call of Duty: Modern Warfare ;

; Destiny 2 : Bastion des Ombres ;

; Tetris 99 ;

; Wargroove.

Réalisation exceptionnelle en conception :

Baba Is You ;

; Disco Elysium ;

; Outer Wilds ;

; Sekiro: Shadows Die Twice ;

; Slay the Spire.

Réalisation exceptionnelle en direction :

A Short Hike ;

; Control ;

; Disco Elysium ;

; Outer Wilds ;

; Untitled Goose Game.

Réalisation exceptionnelle en animation :

Call of Duty: Modern Warfare ;

; Days Gone ;

; Death Stranding ;

; Devil May Cry 5 ;

; Luigi's Mansion 3.

Réalisation exceptionnelle en direction artistique :

Call of Duty: Modern Warfare ;

; Concrete Genie ;

; Control ;

; Death Stranding ;

; Resident Evil 2.

Réalisation exceptionnelle du personnage :

Control (Jesse Faden) ;

(Jesse Faden) ; Death Stranding (Cliff Unger) ;

(Cliff Unger) ; Death Stranding (Sam Porter Bridges) ;

(Sam Porter Bridges) ; Star Wars Jedi: Fallen Order (Greez) ;

(Greez) ; Untitled Goose Game (L'Oie).

Réalisation exceptionnelle en composition de bande originale :

Arise: A Simple Story ;

; Control ;

; Erica ;

; Golem ;

; Mortal Kombat 11.

Réalisation exceptionnelle en design audio :

Call of Duty: Modern Warfare ;

; Death Stranding ;

; Mortal Kombat 11 ;

; Resident Evil 2 ;

; Sayonara Wild Hearts.

Réalisation exceptionnelle en narration :

Control ;

; Disco Elysium ;

; Outer Wilds ;

; Telling Lies ;

; The Outer Worlds.

Réalisation technique exceptionnelle :

Call of Duty: Modern Warfare ;

; Concrete Genie ;

; Control ;

; Death Stranding ;

; Metro Exodus.

Les DICE Awards auront lieu le 13 février prochain, l'occasion de vérifier si Death Stranding et Control sont bien les rois de 2019.