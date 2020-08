DIRT 5 : une tracklist éclectique dévoilée, avec des morceaux inédits de jeunes artistes en prime

Dans les jeux de course arcade comme dans les jeux de sport, avec une bonne tracklist pour nous accompagner entre les épreuves peut largement dynamiser une expérience. C'est donc avec intérêt que nous découvrons la liste officielle des chansons qui pourront être entendues dans DIRT 5 en cette fin d'année.

Il y a de tout, des stars The Killers et The Prodigy en passant par les jeunes pousses YUNGBLUD et Stormzy, ou les Français de The Shoes. Une quarantaine de musiques éclectiques, avec du rock, du hop-hop, de la pop et de l'electro, sont mentionnées dans cette tracklist pour le moment, mais Codemasters se garde « quelques pépites secrètes » pour plus tard.

American Authors - Microphone [habitat remix]

Arkells - Years In The Making

Barns Courtney - Fun Never Ends

Car Seat Headrest - Hollywood

Chaka Khan - Like Sugar

Child of the Parish - Thread The Needles Eye

Dinosaur Pile-Up - Back Foot

EOB - Shangri-La - Spike Stent Edit

Floating Points - LesAlpx

Foals - In Degrees

Hero The Band - Shout

Hockey Dad - I Missed Out

Inhaler - We Have To Move On

Jamie N Commons - Let's Do It Till We Get It Right

JOHN J PRESLEY - Left

MASON - Dance, Shake, Move

New Found Glory - Hit or Miss

NOISY - Oi ATM

Oh The Larceny - Check It Out

Pearl Jam - Who Ever Said

Sports Team - The Races

Starcrawler - Home Alone

Stormzy - Pop Boy (ft. Aitch)

Tesla - Tied To The Tracks

The Academic - SUPERLIKE

The Amazons - Mother

The Bloody Beetroots + Jet - My Name Is Thunder

The Chemical Brothers - Bango

THE HARA - Friends

The Heavy - A Whole Lot of Love

The Killers - Caution

The Mysterines - Gasoline

The Prodigy - Timebomb Zone

THE SHERLOCKS - Magic Man

The Shoes - Time to Dance (Sebastian Remix)

Twin Atlantic - Volcano

Tyler Bryant & The Shakedown - Drive Me Mad

Weshly Arms - Never Be The Same

WOLFMOTHER - Chase The Feeling (feat. Chris Cester)

YUNGBLUD - Tin Pan Boy

Si vous voulez vous mettre dans l'ambiance, une playlist avec cette première partie de la bande-son est disponible sur Spotify. Et pour la compléter, nous pourrons carrément compter sur des compositions exclusives et inédites qui sortiront sur une OST à part, créée en partenariat avec Globe et Universal Music UK. Sea Girls, Broken Witt Rebels, High Contrast, NOISY, KOKO, Prospa et Saronde ont déjà confirmé leur participation.

« DIRT 5 innove dans la catégorie des jeux de course, délivrant une expérience à la hauteur de la nouvelle génération tout en gardant l'essence des anciens DIRT » précise Stephen Root, VP des services de développements créatifs chez Codemasters. « La bande-son suit ce même principe avec de nouveaux artistes à la musique fraîche, tout en mettant en avant des icônes mondiales déjà établies. » « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Codemasters » explique Greg Turner, Senior Creative Licensing Manager chez Globe, Universal Music UK. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des artistes investis afin de produire une playlist unique que vous ne pourrez entendre nulle part ailleurs. »

Suite à un récent report, la date de sortie de DIRT 5 est calée au 16 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, plus tard cette année sur PS5 et Xbox Series X et début 2021 sur Stadia. Sur la génération actuelle, DIRT 5 est disponible en précommande au prix de 69,99 € en édition standard et limitée.