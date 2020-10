Disco Elysium adapté dans une Game Boy Edition jouable gratuitement

Disco Elysium est sorti il y a déjà un an, ZA/UM est bien occupé à porter son jeu de rôle sur consoles et a le traduire en diverses langues avec l'aide de la communauté, les textes français sont d'ailleurs avancés à 90 %, c'est sur la bonne voie. Mais ce sont des fans qui ont décidé de célébrer le premier anniversaire, avec une version Game Boy.

Colin Brannan et GB Studio ont en effet développé un jeu non officiel Disco Elysium, qui retrace seulement l'introduction du RPG de ZA/UM, mais qui est disponible en téléchargement gratuit en version ROM, qui peut donc être joué via une vraie Game Boy si vous avez le matériel adéquat. Sinon, un PC ou un smartphone font l'affaire.

Un petit cadeau d'anniversaire sympathique pour les fans, en attendant de découvrir Disco Elysium sur PlayStation 4 et Xbox One, normalement plus tard dans l'année 2020, même si un report semble inévitable. Vous pouvez retrouver un ASUS Chromebook à 349 € sur Amazon.fr.