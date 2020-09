Disgaea 6: Defiance of Destiny fait le plein de visuels, les nouveaux personnages principaux présentés

La semaine dernière, Nippon Ichi Software a surpris son monde en annonçant Disgaea 6: Defiance of Destiny en exclusivité Switch occidentale, mais également sur PS4 au Japon. De premiers éléments avaient alors été survolés assez vaguement et sont à présent expliqués, puisque l'éditeur a diffusé une galerie de visuels, à voir en page suivante, et donné de nombreux détails sur les nouveautés et les personnages de ce sixième épisode numéroté.

Pour commencer, le protagoniste Zed parcourra différents mondes dans sa lutte pour venir à bout du terrible Death-tructor Divin, à savoir celui des humains, l'Académie des démons, un château maléfique ou encore d'autres aux thématiques telles que la musique et la TV. Il sera pour cela accompagné de Bieko et Cerberus, et croisera la route de l'Overlord Ivar, tous ayant été présentés comme il se doit :

Zed (doublé par Kahoru Sasajima) Un garçon zombie qui voyage à travers différents mondes avec la magie de transfert appelée Ultra-Réincarnation et continue d'essayer de vaincre le Death-tructor Divin. Alors qu'il était à l'origine un gentil zombie, son cœur s'est endurci alors que le Death-tructor Divin le battait constamment en Ultra-Réincarnation, et il est maintenant assez impoli. Bieko (doublée par Riko Kohara) La petite sœur pure et généreuse de Zed. Une fille zombie qui surnomme Zed avec amour « Big Bro » et agit comme son soutien moral. Elle espère un jour devenir médecin. Cerberus (doublé par Kouji Kawakami) Un chien zombie qui soutient Zed avec son génial intellect. Il semble avoir fait diverses recherches au cours de sa vie et enseigne à Zed la magie interdite de la Ultra-Réincarnation. Ensemble, ils voyagent à travers les mondes. Death-tructor Divin

Un terrible Death-tructor Divin détruisant activement les mondes. Puisqu'il est si puissant que personne ne peut le vaincre, il n'est pas improbable qu'il détruise tous les mondes à ce rythme. Overlord Ivar (doublé par Kazuma Horie) L'Overlord autoproclamé le plus fort et le plus puissant de l'univers. Bien qu'il soit vraiment un Overlord avec un grand pouvoir, il n'est ni craint ni respecté en raison de sa stupidité.

Côté gameplay, les bases de T-RPG seront toujours là, avec des scènes de conversations pour faire avancer l'intrigue et des affrontements sur des terrains quadrillés. Différentes actions seront disponibles sur le champ de bataille, comme Soulever, Jeter, effectuer des attaques en équipe et bien plus. Cependant, trois éléments ont changé dans cet épisode, le premier étant les graphismes des personnages en 3D réalisés par Takehito Harada permettant une plus grande palette d'expressions. Les deux autres sont la qualité de jeu d'un « autre niveau » grâce à l'Ultra-Réincarnation et au Karma, ainsi qu'une plus grande facilité d'accès grâce à des modes Vitesse x2 et Combat auto par exemple.

L'Ultra-Réincarnation, justement, est une magie interdite utilisée par Zed et qui lui permet de transcender la mort en se réincarnant dans un autre monde lorsqu'il est vaincu par le Death-tructor Divin, le faisant revenir au niveau 1 ! Sauf que les statistiques du personnage seront bien plus élevées à chaque fois malgré ce faible niveau, notamment via le Karma, servant aussi à améliorer des capacités ne pouvant l'être normalement. Enfin, un post-game évolué est annoncé, quelle qu'en soit la signification.

Disgaea 6: Defiance of Destiny est attendu le 28 janvier 2021 au Japon et pas avant l'été en Occident. En attendant sa venue, vous pouvez toujours découvrir Disgaea 5 Complete, vendu 37,69 € sur Amazon et actuellement jouable gratuitement.

