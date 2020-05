Disintegration : bande-annonce de gameplay à dos de Gravcycle pour les trois modes multijoueurs

Si vous aviez participé à la bêta de Disintegration, vous connaissez peut-être déjà un peu ses modes multijoueurs opposant jusqu'à six pilotes de Gravcycles et les unités qu'ils contrôlent. Trois modes distincts pourront être lancés en ligne, et ils sont présentés par une nouvelle bande-annonce.

Il y a d'abord Contrôle de Zone, tourné vers la conquête de territoire à mener avec nos soldats au sol. Dans Collectionneur, deux équipes se bagarrent pour récupérer le maximum de Cervelles en Boîte avant la fin du temps imparti ou jusqu'à ce que le score maximal soit atteint. Vous pouvez en obtenir trois en abattant un Gravcycle adverse, une par unité éliminée et également une de temps à autre via des points d'apparition.

Enfin, en Récupération, des attaquants doivent collecter des Cœurs apparaissant sur la map et les ramener à un point de livraison près du respawn des défenseurs. Comme le rappelle la vidéo, la synergie de notre équipage sera essentielle pour prendre le dessus sur nos opposants. Pour ceux qui préfèrent le solo, une campagne scénarisée sera jouable dans Disintegration, dont la date de sortie est calée au 16 juin 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.