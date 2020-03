DISNEY+ : The Mandalorian, Ahsoka Tano dans la Saison 2, et une actrice connue pour l'incarner ?

Disney a déjà confirmé que The Mandalorian reviendra pour une Saison 2 à l'automne 2020. Nul ne sait en revanche ce qu'elle racontera, ou encore les protagonistes et décors inédits qu'elle mettra en scène.

SlashFilm, site spécialisé sur le cinéma qui a quelques bonnes adresses dans le milieu, assure cependant connaître l'identité d'un nouvel acteur à rejoindre le casting, et le personnage qu'il incarnera. Enfin, il s'agit plutôt d'une actrice, car Rosario Dawson (Boulevard de la Mort, Trance, Daredevil...) aurait été appelée pour rejoindre Pedro Pascal et les autres comédiens sous la baguette de Jon Favreau.

Elle incarnerait nul autre qu'Ahsoka Tano dans cette deuxième saison. Oui, l'emblématique héroïne de la série animée Star Wars: The Clone Wars apparaîtrait alors pour la première fois en chair et en os, pour nous conter un pan inédit de son histoire. SlashFilm semble sûr de son coup, avec un mois d'enquête et deux sources concordantes pour appuyer son propos, mais il faudra attendre la confirmation de Disney pour être sûr de la présence de Rosario Dawson en Ahsoka Tano dans The Mandalorian.