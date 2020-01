Dragon Ball Z: Kakarot est prêt pour la bagarre avec une bande-annonce de gameplay

Il ne s'agit maintenant plus que d'une question de jours avant de découvrir Dragon Ball Z: Kakarot dans nos consoles.

Bandai Namco Games dégaine ses dernières cartouches à coup de bande-annonce généraliste pour vanter les atouts du jeu. Nous découvrons ainsi aujourd'hui une vidéo, narrée par une voix rauque, qui compile les possibilités de l'expérience, des combats à l'exploration, en passant par la pêche, la dégustation de plats et l'entraînement. La séquence rappelle que, sur le terrain, nous pourrons compter sur des alliés clés de la saga, et aussi découvrir des scènes inédites pour répondre à des questions que nous ne nous posions plus.

L'épopée Dragon Ball Z pourra être vécue ou revécue dans Dragon Ball Z: Kakarot à compter du 17 janvier 2020, date de sortie du titre sur PC, PS4 et Xbox One.

