EA Games suspend toutes ses compétitions eSport à cause du coronavirus

Comme tous les studios, Electronic Arts suivait avec attention l'évolution de l'épidémie de coronavirus Covid-19, qui a évolué, tel un vilain Pokémon, en pandémie. Il était donc temps pour l'éditeur de prendre une décision sans appel concernant ses évènements eSportifs et communautaires au travers du globe : ils sont annulés jusqu'à nouvel ordre.

Dans un communiqué au ton grave, Electronic Arts explique qu'il vit « une période sans précédent », et afin de protéger la santé des joueurs, des employés du studio, des employés partenaires et des fans, aucun évènement en public n'aura lieu, que ce soit l'Apex Global Series, l'EA Sports FIFA 20 Global Series, les FIFA Online 4 Live Events et les Madden NFL 20 Championship Series. Sont quand même épargnés les évènements qui peuvent être assurés en ligne, tant qu'il n'est pas nécessaire de réunir physiquement des personnes au même endroit.

Et contrairement à la fermeture des écoles françaises, l'application de ces mesures est active dès maintenant. EA Games affirme qu'il est à l'écoute des organismes de la santé afin de « déterminer les prochaines étapes et pour aller de l'avant ».

