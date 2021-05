Edge of Eternity : 8 minutes de gameplay pour découvrir les principaux aspects du JRPG français

Après plusieurs années de développement et d'Accès Anticipé sur PC, le JRPG français Edge of Eternity s'apprête enfin à sortir pour de bon sur ordinateurs puis sur consoles cette année, comme nous l'avions appris le mois dernier à l'occasion de la diffusion d'une bande-annonce assez excitante. Dear Villagers et Midgar Studio ont donc désormais tout à gagner à nous montrer les multiples facettes du jeu, d'où la longue vidéo de gameplay du jour de plus de 8 minutes.

C'est Micah Solusod, doublant le personnage principal qu'est Daryon, qui fait ici office de voix off nous expliquant les rouages du jeu à commencer par son lore mettant en scène une lutte entre le peuple d'Heryon et un envahisseur venu de l'espace, les Archelites. Ces derniers ont utilisé une arme biologique appelée la Corrosion et nos héros (ici Daryon,sa sœur Sélène, Ysoris et Myrna) vont donc tenter d'y trouver un remède au cours de leur aventure au sein d'un vaste monde ouvert à explorer, qui dispose de téléporteurs afin de faciliter les déplacements rapides et d'une adorable monture féline nommée Nekaroo.

Un riche menu permet de son côté d'équiper correctement les personnages,d'améliorer les armes à l'aide de cristaux via un arbre de compétence ou encore de définir leur placement en combat. En effet, les affrontements se font au tour par tour actif (jauge d'ATB) sur un terrain quadrillé d'hexagones. Et si nous pouvons aisément trouver à redire concernant l'interface, la bande-son de Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles) fait elle bien plaisir à nos oreilles.

« Faire un JRPG en tant que petit studio indépendant est, évidemment, une entreprise énorme », a déclaré Jeremy Zeler, fondateur de Midgar Studio. « Je suis tellement reconnaissant envers toutes les personnes de la communauté qui ont aidé à faire de ce rêve fou une réalité. Tout le monde dans l'équipe est excité pour le lancement. Ça va être épique ! »

La date de sortie de la version finale d'Edge of Eternity sur PC est fixée au 8 juin. Le jeu arrivera par la suite sur PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One au quatrième trimestre 2021, ainsi que dans le Game Pass.

