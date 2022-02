Elden Ring : le collector PS4 de nouveau disponible à prix normal !

Elden Ring est sans aucun doute le jeu le plus attendu de ce début d'année 2022, du moins par les fans de Demon's Souls, Dark Souls et Sekiro: Shadows Die Twice. Alors que la date de sortie approche, nous vous avons proposé un guide d'achat pour les versions physiques classiques ici, mais nous n'avions pas prévu que la version collector repointerait le bout de son nez. Et pourtant, c'est bel et bien le cas chez Amazon qui vient de rentrer en stock la version collector sur PlayStation 4. LA bonne nouvelle, c'est aussi que son prix n'est aucunement majoré et qu'elle est disponible à 189,99 € TTC.

La date de sortie d'Elden Ring est fixée au 25 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.