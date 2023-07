Elden Ring Symphonic Adventure : un concert philharmonique annoncé à Paris

En 2022, FromSoftware a lancé un jeu de rôle en monde ouvert qui s'est rapidement imposé comme un titre incontournable, Elden Ring. Le titre compte désormais plus de 20,5 millions d'exemplaires vendus et a remporté le prix du Jeu de l'Année 2022 aux Game Awards, et l'aventure est loin d'être terminée.

Bandai Namco, éditeur du jeu, annonce avec Overlook Events une tournée de concerts en Europe, Elden Ring Symphonic Adventure. Les fans pourront découvrir un orchestre philharmonique accompagné d'un chœur complet, qui reprendront les musiques composées par l'équipe de FromSoftware, pour une immersion totale dans l'Entre-Terre. En plus des musiciens sur scène, des montages en 4K synchronisés proposeront une scénographie totale avec des effets sonores et une technologie Surround immersive. Aâdil Tayouga, directeur du licensing & business strategy chez Bandai Namco Europe, commente :

Après le succès mondial d’Elden Ring, notre ambition est d’étendre la franchise et d’offrir de nouvelles expériences à nos fans. Notre priorité est de proposer des évènements premium, nous sommes donc heureux de collaborer avec Overlook Events pour cette tournée de concert. Nous sommes impatients d’assister à cette première à Paris, et espérons que les fans seront conquis par cette expérience immersive unique en son genre.

Cédric Littardi, cofondateur d’Overlook Events, rajoute :

Cela faisait de nombreuses années que nous étions en discussion pour faire un concert sur les créations du studio FromSoftware, et c’est un immense honneur pour nous d’avoir la chance de mettre à profit les techniques que nous avons perfectionnées ces dernières années pour réaliser un concert d’une ampleur nouvelle.

Elden Ring Symphonic Adventure fera donc un détour à Paris le samedi 13 janvier 2024, au Palais des Congrès. La billetterie ouvrira ce jeudi 13 juillet, à partir de 16h00.