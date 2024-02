Elden Ring a un ultime secret... vraiment ?

Sorti il y a déjà deux ans, Elden Ring continue de passionner les joueurs et cela ne va pas s'arrêter avec la sortie cet été de Shadow of the Erdtree, l'extension de l'Action-RPG de FromSoftware. Son concepteur Hidetaka Miyazaki est déjà en pleine promotion, il a évoqué quelques nouveautés qu'il aimait particulièrement, mais il est également revenu sur le jeu de base.

Dans un entretien avec IGN, le directeur du jeu a en effet déclaré que, selon lui, il y a encore un ultime secret qui n'a pas été trouvé dans Elden Ring.

Pour moi, personnellement, il y a un petit élément qui, à mon avis, n’a pas encore été découvert. Donc, que cela dépende de l’interprétation de l’utilisateur ou simplement d’une enquête plus approfondie et du jeu, c’est quelque chose que j’attends avec impatience. Je pense que c’est une question de savoir quand et non si, mais il manque peut-être encore un petit quelque chose.

Bien évidemment, les fans ont levé un sourcil en entendant cette déclaration de Hidetaka Miyazaki. Elden Ring est un titre ultra populaire, les joueurs l'ont retourné dans tous les sens, ont analysé son lore cryptique au travers des lignes de dialogue et descriptions d'objets, allant jusqu'à fouiller dans les fichiers du jeu sur PC pour ne rien louper. Et pourtant, d'après le directeur du jeu, il reste encore un secret... qui n'en est peut-être pas un, ou qui ne sera jamais découvert.

Zullie The Witch, dataminer très reconnue dans le milieu des Souls-like, a en effet partagé son ressenti sur X/Twitter, affirmant que la déclaration de Miyazaki est sans doute un peu trop sensationnaliste par rapport à la réalité de la chose. D'après elle, il n'y aura pas un gros dernier secret à dénicher, mais peut-être plusieurs petits détails qui n'ont pas encore été découverts. Même si les fans partaient tous à sa recherche, il serait bien difficile de déterminer de quel élément il s'agit tant Elden Ring est cryptique et sujet aux diverses interprétations. D'autant que tout a déjà été documenté, alors d'après Zullie The Witch, ce serait plutôt « quelque chose de plus éphémère, une intention, des connexions, des réalisations, une compréhension ».

Même son de cloche pour son homologue Sekiro Dubi, qui rajoute que la barrière de la langue pourrait être un obstacle à la recherche de ce secret. Elden Ring a été conçu par Hidetaka Miyazaki en japonais, mais la communauté est majoritairement anglophone et les textes sont difficilement traduisibles à la perfection, des détails trop subtils ont sans doute été perdus après la traduction.

En clair, à moins que le directeur du jeu ne confirme officiellement la trouvaille en scrutant les millions de messages concernant Elden Ring sur les réseaux sociaux, vidéos et forums, cet ultime secret va sans doute rester caché encore un moment. De toute façon, les fans s'échauffent déjà pour Shadow of the Erdtree en analysant chaque phrase et image de la bande-annonce, en attendant la sortie le 21 juin prochain. Vous pouvez d'ailleurs précommander Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition à partir de 71,99 € sur Amazon ou Gamesplanet.