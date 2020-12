Elite Dangerous : prix, édition Deluxe Alpha et bande-annonce de gameplay à pied pour l'ambitieuse extension Odyssey

Très apprécié par les amateurs de pilotage de vaisseaux spatiaux, Elite Dangerous va prendre une nouvelle dimension avec son extension Odyssey. Elle nous promet en effet d'amener de l'exploration terrestre et des combats avec des armes manuelles à l'écosystème déjà bien riche du jeu de Frontier.

Du gameplay a été montré pour la première fois aux Game Awards 2020 pour se faire une idée de ce qui nous attend vraiment.

Pour la toute première fois, Elite Dangerous: Odyssey permettra aux Commandants d’explorer à pied des mondes lointains, en acceptant de nouvelles missions et en se livrant à des combats tactiques intenses, rejoignant ainsi l'expérience de pilotage emblématique d'Elite Dangerous que les joueurs ont appris à connaître et à aimer.

Les joueurs pourront customiser leurs personnages pour les opérations au sol avec différentes combinaisons spéciales et options d'équipement, et rencontrer d'autres Commandants dans les hubs à travers la galaxie. Ces hubs constitueront des points stratégiques pour planifier leur prochain projet, former des alliances, et également acquérir et améliorer de nouveaux équipements.

L'action prend une toute nouvelle dimension dans Elite Dangerous: Odyssey au travers des multiples sphères de combat. Les vaisseaux spatiaux, les véhicules au sol et les commandants s'affrontent durant des combats aériens et terrestres dévastateurs. Les joueurs pourront choisir parmi un éventail d'armes et d'équipements adaptés à leur propre style de jeu et tenter d'obtenir un avantage tactique, mais il leur faudra choisir entre un combat à plein régime ou une approche plus furtive.