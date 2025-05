Emmanuel Macron félicite les développeurs de Clair Obscur: Expedition 33, « l’un des jeux les mieux notés de l’histoire »

Le jeune studio montpelliérain Sandfall Interactive, aidé par l'éditeur Kepler Interactive, a lancé la semaine dernière Clair Obscur: Expedition 33, un jeu de rôle au tour par tour fortement inspiré des J-RPG et qui a rencontré un énorme succès : le titre compte plus d'un million d'exemplaires vendus, et c'est sans compter les joueurs qui peuvent en profiter « gratuitement » via leur abonnement au PC/Xbox Game Pass. Le jeu est une réussite critique et commerciale, un succès applaudit par Emmanuel Macron en personne.

Le président de la République française a choisi le réseau social Instagram pour féliciter Sandfall Interactive, développeur de Clair Obscur: Expedition 33, mais également ses nombreux partenaires. Le titre n'a évidemment pas été conçu exclusivement par la trentaine de membres du studio basé à Montpellier, en attestent les crédits du jeu. Il ne s'agit pas d'un post sur son compte officiel, mais bien d'une réponse à une publication de Sandfall.

Un million d’exemplaires et à ce jour l’un des jeux les mieux notés de l’histoire : et oui, c’est Français ! Bravo à Sandfall Interactive et à tous les créateurs d’Expedition 33. Vous faites rayonner l’audace et la créativité à la française.

Alors bien sûr, les félicitations d'Emmanuel Macron font plaisir, mais le président de la Républie française, ou plutôt ses chargés de communication à l'origine de ce message, est régulièrement sous le feu des critiques des joueurs. Entre la récupération après chaque Z Event, un Pass Culture réduit (et qui fait de plus en plus scandale) et un budget dédié à la Culture qui a failli être sacrifié de peu sur l'autel des économies (la création culturelle est finalement le seul secteur culturel à avoir eu droit à une hausse en 2025), ce n'est pas un simple commentaire sur un réseau social secondaire (Emmanuel Macron préfère X/Twitter pour ses annonces) qui va contenter les joueurs et le secteur du jeu vidéo en France, qui va mal (comme partout ailleurs).

Par ailleurs, le président de la République française affirme que Clair Obscur: Expedition 33 est « l'un des jeux les mieux notés de l'histoire ». Vraiment ? Sur Metacritic, le jeu de Sandfall et Kepler Interactive arbore une moyenne de 92/100, c'est excellent, cela fait de lui le jeu le mieux noté de l'année 2025 (qui est loin d'être terminée), à égalité avec Blue Prince. Mais en prenant en compte l'histoire entière du jeu vidéo, Clair Obscur: Expedition 33 n'est classé « que » 158e meilleur jeu de tous les temps selon Metacritic. Entre Advance Wars et Team Fortress 2, excusez du peu ! Comme pour le narratif du jeu développé par 30 personnes, dire que Clair Obscur: Expedition 33 est « l'un des jeux les mieux notés de l'histoire » est très galvaudé, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour souligner la réussite de Sandfall Interactive.

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Clair Obscur: Expedition 33, entre rêve et effacement, le cœur serré...