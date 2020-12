Epic Games Store : Pillars of Eternity et Tiranny gratuits cette semaine, 15 jeux offerts ensuite pour Noël !

Cette semaine, les adeptes de jeux de rôle vont être aux anges grâce à l'Epic Games Store. La boutique en ligne nous propose en effet de récupérer gratuitement Pillars of Eternity - Definitive Edition et Tyranny - Gold Edition, les deux RPG traditionnels à succès d'Obsidian Entertainment et Paradox Interactive.



Voici comment l'EGS décrit ces jeux offerts jusqu'au 17 décembre 2020.

Pillars of Eternity - Definitive Edition

Obsidian Entertainment, les développeurs de Fallout: New Vegas et de South Park : Le Bâton de la vérité, en association avec Paradox Interactive, vous invite à explorer le monde original et fantastique d'Eora et vous proposent de vivre une aventure inoubliable où vos choix et vos actions façonneront votre destinée.

Retrouvez les sensations grisantes de l'exploration, les joies d'une aventure palpitante et les frissons de mener votre propre groupe de compagnons à la découverte d'un nouveau royaume de fantasy. Plongez dans les profondeurs de donjons infestés de créatures monstrueuses à la recherche de trésors perdus et de mystères antiques. La Definitive Edition inclut le jeu aux multiples récompenses Pillars of Eternity et ses extensions, La Marche blanche : Partie I & II ainsi que tous les contenus bonus de la Royal Edition.

Tyranny - Gold Edition

Découvrez un jeu de rôle scénarisé dans lequel chacun de vos choix a des conséquences. Tyranny - Gold Edition englobe l'ensemble des extensions et contenus téléchargeables de Tyranny.