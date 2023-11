Epic Games Store toujours en galère, des changements à venir ?

La bataille entre Google et Epic Games fait toujours rage, ce dernier lutte pour rappel contre les transactions taxées et charges appliquées aux développeurs et les éditeurs sur les boutiques en ligne comme le Play Store, mais également Steam. Et il avait lancé avant cela, il y a maintenant cinq ans, l'Epic Games Store, qui laisse 88 % des revenus aux studios.

Mais voilà, si les éditeurs et développeurs se frottent les mains, Epic Games galère à générer de l'argent. Nous apprenons aujourd'hui au travers d'une déclaration de Steve Allison, manager général de l'EGS, que la plateforme n'a toujours pas généré le moindre revenu pour Epic Games. Entre les larges revenus pour les studios, les jeux offerts et les exclusivités payées très chères, la plateforme n'arrive pas à gagner de l'argent depuis toutes ces années.

Pour rappel, Epic Games a récemment licencié des centaines d'employés, et même revendu certaines firmes comme Bandcamp et SuperAwesome. Pas sûr que cela suffise pour être rentable, la plateforme va sans doute devoir opérer des changements à l'avenir, du côté des jeux offerts et des exclusivités, mais rien n'est acté pour le moment.

Heureusement, Fortnite cartonne et bat des records grâce à sa dernière saison, Epic Games peut compter sur son Battle Royale free-to-play pour rapporter de l'argent. Et vous pouvez retrouver des V-Bucks sur Amazon et la Fnac.