Epic Games Store : Windbound gratuit cette semaine, une aventure calibrée pour la coopération offerte ensuite

Et c'est reparti pour l'offre d'un nouveau jeu sur l'Epic Games Store, et pas des moindres. La boutique en ligne nous invite à récupérer gratuitement avant ce jeudi 17 février 2022 un certain Windbound, jeu de survie et d'exploration avec une héroïne perdue sur un archipel d'îles mystérieuses et luxuriantes.

Pour le résumé officiel et le lien de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Windbound Vous incarnez Kara, une guerrière prise par la mer et entraînée dans une terrible tempête, loin de sa tribu. Jetée hors de votre navire, à la merci des flots tumultueux, vous vous retrouvez sur les rivages des îles interdites, un mystérieux paradis. Sans bateau, nourriture, ni outils, avec votre seul désir de survie et vos talents, découvrez les abondantes ressources de cette île magnifique. Fabriquez des outils et des armes pour chasser et vous défendre de la nature elle-même et de ses créatures sauvages et fantastiques.

Tandis que vous explorerez les recoins des îles et les ruines parsemées sur leurs terres, des secrets du passé, et des visions de l'avenir vous seront dévoilés. Révélez le mystère qui les entoure, et vous pourriez trouver bien plus que votre route.

La semaine prochaine, nous aurons encore une fois de quoi nous occuper, car c'est Brothers: A Tale of Two Sons, le titre pensé pour la coopération, mais dont les 2 héros peuvent être incarnés par un seul joueur, qui sera rendu gratuit.

