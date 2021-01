Epic Games : le studio fait l'acquisition de la société Rad Game Tools

Epic Games continue de s’agrandir toujours plus. Après avoir racheté un centre commercial à l’abandon pour en faire ses nouveaux bureaux, le géant américain s’est offert la société Rad Game Tools. Si vous avez oublié, Rad Game Tools a vu le jour en 1988 et la firme a créé de nombreux logiciels très prisés dans la sphère vidéoludique comme Bink Video ou l’outil de compression de données Oodle.

Ainsi, Rad Game Tools et Epic Games travailleront main dans la main afin d’améliorer l’Unreal Engine et en faire bénéficier les développeurs comme les joueurs. Notez tout de même que Rad Game Tools pourra toujours vendre ses licences à différentes entreprises travaillant dans le jeu vidéo, le cinéma ou la télévision, même si ces dernières ne font pas usage de l’Unreal Engine.

Les membres de Rad Game Tools vont donc travailler en étroite collaboration avec les différentes équipes d’Epic chargées du son ou de l’animation et ainsi intégrer des technologies clés et des améliorations à l’Unreal Engine. Les forces combinées de Rad et d'Epic permettront à encore plus de développeurs d'accéder à des outils qui accélèrent le chargement et le téléchargement de leurs jeux en plus d’offrir aux joueurs une expérience de jeu de bien meilleure qualité.