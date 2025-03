L'équipe BC.GAME en compétition pour les plus grands prix alors que BC.GAME ESPORTS élargit son équipe

La plateforme mondiale de jeux en ligne BC.GAME a annoncé son intention d'étendre sa première équipe d'esports menée par un quintette de joueurs de classe mondiale. L'équipe BC.GAME ESPORTS concourra sur la scène internationale en 2025 contre les meilleurs joueurs mondiaux de CS2 et sera complétée par la formation de nouvelles équipes BC.GAME.

La création de BC.GAME ESPORTS en 2024 a permis d'élargir la marque BC.GAME et de mettre en avant les offres innovantes de jeux en ligne de la plateforme. Ce faisant, elle met également en lumière les cinq célèbres joueurs de CS2 qui concourront pour des prix prestigieux lors des grands tournois en 2025 et au-delà.

Le jeu FPS tactique Counter-Strike 2 (CS2) est l'un des jeux d'esports les plus populaires au monde, attirant des équipes internationales qui se disputent des millions de dollars de prix. L'équipe BC.GAME ESPORTS se compose des professionnels de CS2 suivants : jkaem (Norvège), nawwk (Suède), Cypher (Royaume-Uni), pr1metapz (Allemagne) et Nexa (Serbie). Leur talent et leur expérience combinés en font une équipe capable de rivaliser dans le circuit CS2.

Depuis sa formation en 2024, BC.GAME ESPORTS a déjà remporté le championnat Euproleague S17, le championnat United21 S23 et s'est qualifiée pour l'IEM Dallas 2025, faisant une déclaration audacieuse sur la scène internationale. Lors des qualifications européennes pour l'IEM Dallas 2025, jkaem de BC.GAME ESPORTS s'est classé deuxième en termes de notation des joueurs (1,43), illustrant la forme exceptionnelle de l'équipe.

Âgé de 30 ans, jkaem, qui occupe le poste de Rifler dans l'équipe, compte plus de 190 000 abonnés et affiche un ratio éliminations/morts (K/D) de 1,23 sur CS2. Quatre membres de l'équipe ont un ratio K/D positif, leurs compétences étant mises en valeur par leur couronnement en tant que champions de la saison 17 de l'Euproleague.

Les premiers succès de l'équipe BC.GAME ESPORTS posent une base solide pour les futurs tournois en 2025 tout en soutenant les objectifs plus larges de BC.GAME, qui consistent à intégrer la crypto-monnaie et les esports. En démocratisant les économies de jeux décentralisées, BC.GAME vise à offrir de nouvelles expériences aux joueurs et aux fans.

Tout en soutenant son équipe principale de CS2 au fil de l'année, BC.GAME ESPORTS prévoit de s'étendre à d'autres titres d'esports et de collaborer avec des équipes internationales et des organisateurs de tournois. En agissant ainsi, elle cherche à s'imposer comme la marque esports la plus influente de l'ère Web3.

À propos de BC.GAME ESPORTS

Fondée en 2024, BC.GAME ESPORTS est une organisation esports dédiée au développement de sa marque à l'échelle mondiale et à la création de connexions authentiques avec la communauté gaming. Son équipe CS2, composée de cinq des meilleurs joueurs mondiaux de Counter-Strike 2, a déjà connu des succès précoces en tournoi. Alors que BC.GAME ESPORTS s'étend à d'autres esports, son équipe fondatrice sera complétée par de nouveaux joueurs qui rivaliseront pour les plus grands prix tout en inspirant une nouvelle génération de gamers.

Les utilisateurs peuvent en savoir plus sur BC.GAME ESPORTS.