Une étude révèle que les gamers sont plus susceptibles de jouer pour de l'argent réel

L'enquête menée auprès de 16 000 personnes a révélé en particulier que les gamers étaient 4,3 fois plus susceptibles de participer à des paris en ligne dans des lieux similaires à cette liste des casinos en ligne. Mais également 4,5 fois plus susceptibles de participer dans l’IGaming, le groupe FTSE100 affirmant qu'il existe un « lien clair entre les paris et les jeux ».

Sondage





En outre, 10 % des adultes de moins de 24 ans ont répondu qu'ils regardaient de l'e-sport via des plateformes telles que Twitch sur une base hebdomadaire, suivis par 9 % des 25-34 ans et 6 % des 35-44 ans.

La demande d'e-sport en tant que produit de divertissement - et donc d'offre de paris - devrait également augmenter, puisque 37 % des adultes britanniques ont déclaré qu'ils s'attendaient à regarder de l'e-sport à l'avenir, soit plus du double des 15 % actuels qui le font, selon une enquête distincte menée auprès de 20 000 adultes sur 16 marchés.

Selon Dom Grounsell, directeur adjoint du numérique chez Entain :

L'enthousiasme pour les jeux, le mobile et les formes plus sociales de divertissement interactif est loin d'être confiné aux jeunes générations. Les personnes de tous âges - en particulier les papas d'âge moyen - apprécient les jeux et semblent aimer expérimenter des contenus nouveaux et passionnants. Nous développons de nouvelles expériences de divertissement interactif, avec plus de jeux et de fonctionnalités sociales, car il est de plus en plus clair que c'est ce que les gens veulent.

Jeune génération vs ancienne génération





La recherche a également révélé que la popularité de l'e-sport et des jeux vidéo dépasse le stéréotype des jeunes générations, les « papas numériques » conservant leur enthousiasme pour les consoles de jeu de leur jeunesse.

En fait, les hommes ayant des enfants sont deux fois plus susceptibles de passer du temps à jouer et à regarder des sports électroniques que ceux qui n'en ont pas. 59 % des pères britanniques âgés de 25 à 44 ans jouent ainsi à des jeux vidéo ou informatiques chaque semaine, soit deux fois plus que les femmes de la même tranche d'âge, qui sont 29 %.

Dans l'ensemble, les jeunes continuent de dominer, puisque les adultes de moins de 24 ans sont les plus gros joueurs de jeux vidéo avec 53 % par semaine, bien que les 25-34 ans et les 25-44 ans suivent de près leurs homologues plus jeunes avec 46 % et 36 % respectivement.

Prédictions d'Entain





Enfin, Entain prévoit également une augmentation de l'utilisation de la réalité virtuelle, puisque 60 % des consommateurs numériques de l'entreprise et 57 % des adultes de moins de 35 ans ont déclaré être « très intéressés » par cette technologie.

Les propres activités d'Entain dans le secteur ont été étendues l'année dernière, puisque la société a finalisé l'acquisition du fournisseur de paris e-sport et de paris basés sur les compétences Unikrn, intégrant la marque, les produits, la plateforme et la technologie de ses nouvelles participations, ainsi que son équipe de 50 personnes, dans sa propre capacité opérationnelle.

Jeux vidéo et jeux d'argent





Les jeux vidéo peuvent sembler amusants et inoffensifs, mais d'autres études australiennes et internationales ont également montré un lien entre les jeux en ligne et les jeux d'argent. Il peut y avoir une progression des jeux vidéo aux jeux en ligne pour de l'argent et aux jeux d'argent. Les jeux vidéo comportant des éléments de jeux d’argent sont très courants.

Souvent, ces jeux ciblent les jeunes, mais les risques de passer du jeu en ligne aux jeux d'argent en ligne peuvent s'appliquer à n'importe qui. De nombreuses études menées dans le monde entier se sont penchées sur ce danger potentiel.

À quoi ressemble la simulation de jeux d'argent dans les jeux vidéo ?





- Jeux de casino sociaux

Ils ressemblent et fonctionnent comme les jeux d'un casino, mais au lieu de jouer pour de l'argent, vous gagnez des points ou de la monnaie en jeu comme des pièces ou des bijoux. Parfois, les joueurs dépensent davantage pour débloquer des fonctions spéciales ou collecter plus de points.

- Biens virtuels comme des armes ou des améliorations de personnages

Parfois, ces biens peuvent être obtenus par hasard, et pourraient même être échangés en ligne contre de l'argent réel.

- Boîtes à butin

Une loot box est une récompense que vous pouvez gagner ou acheter pendant un jeu. Le contenu d'une boîte est basé sur le hasard, ce qui ressemble beaucoup à un jeu d'argent. Le coût peut s'élever si vous achetez des loot boxes avec de l'argent réel.