Everspace 2 dévoile son premier DLC titanesque, avec une date de sortie proche

Rockfish Games a d'abord lancé Everspace 2 en Early Access sur PC, avant de le sortir en version 1.0 sur ordinateurs puis consoles de salon de dernière génération. Le jeu de rôle et d'action dans l'espace a déjà eu droit à la très grosse mise à jour gratuite Incursions, mais le studio dévoile cette semaine le premier DLC majeur.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la bande-annonce de Titans, le premier DLC d'Everspace 2, qui est actuellement jouable à la gamescom 2024. Ce contenu additionnel rajoutera deux nouveaux scénarios, Dreadnought et Leviathan, que les développeurs nous présentent :

Dans Dreadnought, les survivants des raids des Hors-la-loi parlent d'un vaisseau comme ils n'en ont jamais vu. Rejoignez un groupe d'indépendants engagés pour traquer et vaincre cette menace titanesque et préparez-vous à participer aux plus grandes batailles de la série Everspace à ce jour. Testez vos compétences et votre équipement dans de gigantesques combats de boss en plusieurs étapes, conçus pour pousser les pilotes dans leurs derniers retranchements et leur offrir des récompenses tout aussi énormes !

Dans Leviathan, des rumeurs parlant de créature légendaire se sont répandues parmi les chercheurs de fortune de le Cluster 34. Aventurez-vous dans les profondeurs de la nébuleuse de Khaït pour découvrir la vérité sur ces énormes créatures. Tout ce qui est avalé n'est pas perdu pour toujours : on dit que des trésors se trouvent au plus profond des entrailles de ces bêtes. Découvrez de nouveaux ennemis, des pièges, des énigmes et des ressources en explorant l'intérieur de ces créatures de l'espace générées de manière procédurale - il n'y en a pas deux pareilles !