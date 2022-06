Exoprimal : l'IA Léviathan révèle son côté sombre en vidéo, les objectifs du mode Dino Survival introduits et un test en réseau fermé annoncé

Plus tôt cette année, là encore lors d'un State of Play, Capcom avait annoncé une nouvelle licence avec des dinosaures, qui n'aura hélas rien à voir avec Dino Crisis. Ce bien nommé Exoprimal mettra l'accent sur des affrontements multijoueurs en 5v5 à la troisième personne dans une arène, avec des objectifs PvP et PvE, ces derniers opposant les joueurs à bord de leur exosquelette à des hordes de dinos. Il s'est à nouveau montré cette nuit lors du Capcom Showcase, l'occasion d'en apprendre plus sur ce qu'il compte nous proposer.

La bande-annonce donne le ton en érigeant clairement l'IA Léviathan comme antagoniste à l'origine des apparitions de dinosaures par les vortex, qui apparaîtra devant nous soit sous la forme d'un géant humanoïde ou bien via un drone Guetteur. La fin de la vidéo tease même un ennemi de taille baptisé Néo T-Rex ! Les développeurs ont ensuite présenté le mode de jeu Dino Survival où il faudra remplir des missions avant l'équipe adverse. Parmi les objectifs pouvant nous être proposés, il y aura de l'Élimination, de la protection d'un avion dans Défense de VTOL, de l'Escorte d'un cube de données, l'Assaut Oméga où il sera nécessaire de détruire nos ennemis avec gros marteau et enfin de la Collecte d'énergie.

L'expérience promet d'être variée et évoluera selon notre progression. D'ailleurs, de l'XP nous sera octroyée en jouant, un système qui sera détaillé ultérieurement. Nous serons même parfois obligés de coopérer avec l'autre team pour venir à bout d'une menace majeure à 10 vs 1. Du côté des exosquelettes, le Barrage sera à privilégier pour les assauts, tandis le Vigilant sera plus porté sur les affrontements à distance à l'aide de son canon électrique. Des visuels sont disponibles en page suivante.

Exoprimal sortira en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. D'ici là, un test en réseau fermé sera organisé sur Steam avec trois sessions (11 et 25 juillet, 7 août), vous pouvez vous y inscrire sur le site officiel du jeu.