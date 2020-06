F1 2020 nous invite à faire la course dans une nouvelle publicité

F1 2020 arrivera le mois prochain sur ordinateurs et consoles de salon, Codemasters partage donc cette semaine une nouvelle publicité qui sera diffusée à la télévision et sur Internet pendant les prochains jours, nous invitant à prendre place dans une Formule 1 pour faire la course.

La publicité, à retrouver ci-dessus, fait brièvement le point sur les nouveautés de F1 2020, qui inclura deux nouveaux circuits, Hanoï et Zandvoort, le retour du mode multijoueur en écran scindé et un nouveau mode My Team, pour créer et gérer sa propre écurie.

La date de sortie de F1 2020 est fixée au 10 juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Amazon.fr offre en exclusivité un steelbook à l'effigie de Michael Schumacher pour toute commande d'une édition Deluxe, en version PS4.