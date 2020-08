Fall Guys : la guerre est déclarée, l'entreprise qui donnera le plus d'argent à une association aura son costume dans le jeu

Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Fall Guys ce mois-ci. Le jeu multijoueur où 60 petits personnages s'affrontent dans une série d'épreuves éliminatoires loufoques passionne les streameurs et la communauté, avec déjà plus de 2 millions de vente sur PC et 8 millions de joueurs sur PS4, où le titre est offert via le PlayStation Plus (dont l'abonnement coûte toujours 59,99 € par an).

La ferveur s'étend jusqu'aux réseaux sociaux, et notamment sur Twitter où le Community Manager de la page du titre s'amuse à chambrer les influenceurs et les CM d'autres licences à succès. Mediatonic a décidé de se servir de cet élan général pour servir la bonne cause avec une initiative remarquable.

Les entreprises et personnes fortunées sont invitées à faire la promesse de don à une association la plus élevée, et celui qui aura promis le montant le plus important d'ici 2 semaines verra sa marque imposée sur une skin in-game. Les passions commencent déjà à se déchaîner, alors que G2 Esports a fait monter la barre à 130 003 $, mais d'autres sociétés vont peut-être faire grimper les enchères. L'argent sera reversé à Special Effect, et le gagnant ne sera validé qu'une fois son don réalisé.

We raise the bid to $130,003 for this bad boy. https://t.co/L51SKKx67t pic.twitter.com/QV5hNGgtVn — G2 Esports (@G2esports) August 18, 2020

Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de l'issue de cette guéguerre qui risque d'être très amusante à suivre.

