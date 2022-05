Farming Simulator 19 : une Ambassador Edition annoncée avec un paquet de contenu

Alors oui, les amateurs de simulations agricoles ont sans doute déjà craqué pour Farming Simulator 22, mais GIANTS Software évolue désormais en indépendant et a décidé de ressortir le précédent opus, Farming Simulator 19, dans une Ambassador Edition, afin de toucher un public de néophytes.

Farming Simulator 19 sera de retour le mois prochain dans cette Ambassador Edition, qui inclut le jeu de base ainsi que plusieurs extensions, DLC et packs, voici le détail :

Le jeu de base ;

L'extension Platinum ;

L'extension Alpine Farming ;

Le pack d'équipement Anderson Group ;

Le pack d'équipement Kverneland & Vicon ;

Le pack d'équipement GRIMME ;

Le DLC John Deere Cotton ;

Le DLC Bourgault ;

Le pack Rottne.

Une version bien différente de l'Édition Platinum proposée par Focus Enterainment à l'époque, et dont la date de sortie est fixée au 21 juin 2022 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Les joueurs retrouveront trois cartes en Europe et en Amérique et plus de 475 machines sous licences officielles, de quoi découvrir la franchise avec un jeu complet. Vous pouvez sinon vous procurer Farming Simulator 22 à 33,99 € sur Gamesplanet.