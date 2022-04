Farming Simulator 22 : le DLC gratuit Agriculture de Précision lancé en vidéo

Les joueurs de Farming Simulator 19 connaissent déjà bien Agriculture de précision, un contenu additionnel gratuit qui rajoute des mécaniques dans le gameplay tout en sensibilisant à l'agriculture durable et écologique. Eh bien, comme prévu depuis un moment, il est de retour dans le dernier opus en date.

Farming Simulator 22 vient en effet d'accueillir le DLC Agriculture de précision, qui est toujours gratuit via le ModHub officiel. De nouvelles mécaniques basées sur la Smart Farming Technology sont rajoutées au gameplay, avec « quatre types de sol et échantillonnages, une analyse économique et un score environnemental » évaluant le niveau écologique des opérations agricoles du joueur. Des outils pointus sont rajoutés, comme :

L'ISARIA Scout qui prélève des échantillons du sol ;

Les capteurs ISARA PRO Active et PRO Compact mesurant les taux d'azote des cultures ;

La technologie du John Deere R732i avec son « PowerSpray » combattant efficacement les mauvaises herbes ;

Le John Deere Gator et le Kotte Garant PTR 30.000 et son système de détection de fumier « John Deere » permettant de fertiliser les champs.

Stefan Maurus, gameplay programmer et lead integrator chez GIANTS Software, commente :

Nous sommes impatients de proposer aux fans la possibilité d'améliorer le réalisme de leurs opérations agricoles à l'aide d'une technologie durable. Nous sommes fiers de cet accomplissement et de l'opportunité de travailler avec John Deere, EIT Food et tous les autres partenaires qui ont travaillé avec nous pour mettre en avant les avantages d'une agriculture durable.

En plus du DLC Agriculture de précision, les joueurs peuvent découvrir le patch 1.4 rajoutant la CLAAS XERION 5000- 4000, la Jungheinrich ETV 216i forklift et des outils de Salek. Vous pouvez retrouver Farming Simulator 22 à 33,99 € sur Gamesplanet.