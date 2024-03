Fatal Fury: City of the Wolves, du gameplay, de premiers combattants et une période de sortie, let's rock!

Cette nuit, à l'occasion des finales du SNK World Championship 2023, l'éditeur a enfin redonné des nouvelles de Fatal Fury: City of the Wolves, son prochain jeu de combat teasé à l'été 2022 et dont l'intitulé avait été officialisé lors de l'EVO 2023 avec un premier aperçu vidéo. Voici désormais une bande-annonce en bonne et due forme avec de premiers éléments de gameplay et surtout une année de sortie !

Fatal Fury: City of the Wolves sortira donc au début de l'année 2025 si tout va bien, sur des plateformes encore non spécifiées pour le moment. La plus grande interrogation concernera surtout le support de l'ancienne génération, qui plus que jamais fait de la résistance. Côté mécaniques de jeu, nous aurons affaire au REV system, avec une jauge REVVING UP, une REV GUARD, ainsi que des REV BLOW, REV ARTS et REV ACCEL.

Mais ce n'est pas tout, car pour bien exciter la communauté, SNK a diffusé une première bande-annonce dédiée aux combattants jouables, avec un doublage aussi bien japonais qu'anglais. L'an dernier, les voix nous avaient fait deviner deux d'entre eux en plus des têtes d'affiche Rock Howard (Yuma Uchida / Griffin Puatu) et Terry Bogard (Takashi Kondō / Michael Schneider), à savoir Hotaru Futaba (Manaka Iwami / Suzie Yeung) et Tizoc (Hikaru Hanada / Jalen K. Cassell). À ces derniers s'ajoute également une petite nouvelle qui fera ses débuts dans cet épisode, Preecha (Chika Anzai / Mia Paige). Amateurs de Buster Wolf et autres Power Geyser, vous avez de quoi vous réjouir !

Bande-annonce en japonais

Bande-annonce en anglais

Fatal Fury: City of the Wolves sera jouable à l'EVO Japan 2024 qui aura lieu du 27 au 29 avril, alors nous ne tarderons sans doute pas à le revoir.

