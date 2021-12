Final Fantasy VI Pixel Remaster : la sortie aura lieu plus tard que prévu, des premières images lissées dévoilées

Avec l'opération Pixel Remaster, Square Enix a pour projet de ressortir les 6 premiers épisodes canoniques avec des graphismes lissés et quelques options modernes. Le rendu esthétique et le fait qu'une partie des remakes a été retirée des plateformes de téléchargement a déplu à un pan de la communauté, mais l'éditeur a continué sur sa lancée, et a déjà proposé les 5 premiers volets sur PC, iOS et Android.



Ne manquait donc plus que Final Fantasy VI Pixel Remaster pour compléter l'initiative. Mais vous l'aurez deviné, alors que nous approchons de la fin 2021, il n'arrivera pas dans le courant de l'année comme prévu : Square Enix vient d'annoncer qu'il serait disponible en février 2022, sans date plus précise à cette heure.

Pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible, nous nous donnons le temps nécessaire pour peaufiner le jeu tout en finissant de le développer. Nous avons ajouté des bonus supplémentaires pour les personnes qui précommandent le jeu séparément ainsi que pour celles qui ont acheté le lot (consultez les détails ci-dessous). Nous sommes impatients de vous faire découvrir le dernier titre de la série Pixel Remaster début 2022, et nous espérons que vous avez hâte d'y jouer.

Pour s'excuser, il a ajouté quelques bonus de précommande numériques qui pourraient plaire aux fans, tout du moins pour la version Steam.

Nous avons ajouté les bonus de précommande suivants pour FFVI. Ils seront disponibles à la sortie du jeu si vous l'avez précommandé, ou si vous avez acheté le lot FFI-VI. *Le lot est maintenant disponible. Veuillez patienter avant de précommander FFVI. Bonus de précommande de FINAL FANTASY VI (sortie prévue pour février 2022) Musiques exclusives

Locke's Theme (Timelapse Remix) [NOUVEAU BONUS DE PRÉCOMMANDE]



The Decisive Battle (Timelapse Remix)



Terra's Theme (Timelapse Remix)



Searching for Friends (Timelapse Remix)



Aria di Mezzo Carattere (Instrumental) [NOUVEAU BONUS DE PRÉCOMMANDE]

Fonds d'écran exclusifs

FFVI : deux types de fonds d'écran



FFI-VI : deux types de fonds d'écran de la série Pixel Remaster [NOUVEAU BONUS DE PRÉCOMMANDE] Les « Timelapse Remix » sont des musiques spéciales qui commencent par la version originale de la musique, puis passent graduellement à sa version remixée. Chaque fond d'écran est disponible en cinq résolutions différentes : 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1080, 1280 x 1024, et 1024 x 768. Merci de soutenir FINAL FANTASY VI et la série Pixel Remaster.

Et pour être complet, vous pouvez retrouver ci-dessus les premières images officielles du projet, parues chez Famitsu la semaine passée. Nous y retrouvons sans surprise la direction artistique moins rugueuse des Pixel Remaster, qui va pour certains sublimer l'univers de Final Fantasy VI. Si vous aimez cet épisode en particulier, vous pouvez vous procurer le livre La Légende Final Fantasy VI: Création - Univers - Décryptage édité par Third Editions à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.