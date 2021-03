Final Fantasy VII Remake Intergrade nous régale avec de nouveaux visuels, Yuffie et Sonon Kusakabe présentés

On est déjà 1 an après le premier "chapitre", ce qui est déjà long. Et au bout d’un an, au lieu de nous montrer le travail accompli sur le 2ème chapitre, ils nous pondent un DLC. Un DLC d’un jeu déjà découpé en chapitres. Fallait oser, ils l’ont fait.

Déjà que le premier épisode s’étirait très largement trop en longueur l’année dernière et pour cause: transformer 3 ou 4h de jeu dans l’opus originelle en 30 dans le remake, forcément faut combler les trous. Sauf que ces trous sont mal comblés, et que le jeu s’étire comme un spaghetti: tu tires de plus en plus dessus, il s’allonge, mais à la fin t’as pas plus de pâtes dans ton assiette...