Final Fantasy VII Remake : Yoshinori Kitase remercie les joueurs, du « gameplay capturé sur PC » présent dans la vidéo

Après bien des années d'attente, ça y est, Final Fantasy VII Remake est disponible un peu partout à travers le monde en exclusivité temporaire sur PS4. Pour fêter le lancement, Tetsuya Nomura nous a ainsi concocté un artwork de Cloud, quant à Yoshinori Kitase, il a enregistré un message en vidéo.

Voici la transcription à l'écrit traduite par nos soins :

Bonjour à tous, je suis Yoshinori Kitase de Square Enix.

Nous venons de sortir Final Fantasy VII Remake, que beaucoup d'entre vous attendaient. Le Final Fantasy VII original est sorti en 1997, ce qui signifie que ce remake vous arrive 23 ans après sa sortie.

Les fans peuvent penser : « Je me demande ce qui est arrivé à cette scène » ou « Je me demande ce qui est arrivé à la scène de travestissement de Cloud», mais nous avons ranimé le jeu original en utilisant les dernières technologies et les meilleurs graphismes, ce qui en fait un jeu qui répond ou dépasse vos attentes et qui est passionnant à jouer.

Nous avons également introduit des systèmes de jeu de pointe, ce qui en fait un système de combat rapide et actif qui répond également aux attentes de la jeune génération de joueurs.

J'espère que vous apprécierez le jeu.