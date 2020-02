Final Fantasy XIV : des visuels et des détails scénaristiques pour Echoes of a Fallen Star, la 57e Lettre du Producteur Live à suivre ce midi en direct

Avec plus de 18 millions de joueurs à travers le monde, le succès de Final Fantasy XIV est plus fort que jamais. Les mise à jour se succèdent et le prochain gros morceau de Shadowbringers sera le patch 5.2 nommé Echoes of a Fallen Star, attendu ce mois-ci. De premiers détails avaient donnés lors de la 56e Lettre du Producteur Live en décembre et, depuis, le site de la mise à jour a ouvert ses portes.

Nous avons ainsi droit à davantage de détails sur la suite de l'épopée, le deuxième chapitre du Raid d'Éden, le nouveau donjon instancié (il n'y en aura pour rappel plus qu'un par patch) et le nouvel ajout aux Chroniques d'une nouvelle ère en lien avec l'intrigue principale. Des visuels sont par ailleurs disponibles en page suivante.

Final Fantasy XIV: The Complete Collection 49,17 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 49,17€. Quêtes de l'épopée Échos d'une étoile déchue Après avoir accompagné le nouveau départ d'Eulmore vers un avenir radieux, les Héritiers de la Septième Aube attendent que l'exarque du Cristal réussisse à renvoyer leurs âmes à leurs corps. Ils sont loin de se douter qu'une sombre intrigue se trame dans le premier reflet, et qu'une nouvelle menace se dessine dans le monde primitif... Premier reflet Raid : Les Accords d'Éden Grâce aux pouvoirs du purgateur originel, nos héros ont accompli avec succès un tiers de leur travail de revitalisation des éléments, préalable essentiel à la ressuscitation du Grand Vide. Mais voilà qu'émerge du coma la mystérieuse jeune fille qui les avait attaqués plus tôt, nouvelle inconnue dans une équation déjà compliquée... Donjon instancié : Anamnesis Anydre Dans les plus profonds abysses de La Tempête, plus loin encore que l'Amaurote illusoire d'Emet-Selch, sommeillent les ruines d'édifices oubliés depuis l'antiquité. Le précieux savoir qu'elles renferment ne demande qu'à être découvert, mais leurs récents occupants ne l'entendent sûrement pas de cette branchie... Monde primitif Chroniques d'une nouvelle ère : La Complainte de Werlyt Le conflit opposant l'empire de Garlemald et l'Alliance éorzéenne s'enlise aux Ténèbres de Ghimlyt. Cependant cette accalmie n'est que temporaire, et une nouvelle menace pèse sur Éorzéa, apportant avec elle de vieux démons oubliés...

Pour terminer, la 57e Lettre du Producteur Live aura lieu pas plus tard qu'aujourd'hui à 12h00, à suivre à partir de la vidéo ci-dessus (entièrement en japonais comme d'habitude), vous savez donc quoi regarder durant votre pause déjeuner !