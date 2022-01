FlexiSpot : des bureaux électriques assis debout à hauteur réglable à prix réduit pour la Saint-Valentin

Sachez-le, le nombre de salariés et de gamers qui se plaignent de douleurs dans le dos, mais aussi au niveau des cervicales ou du poignet, ne cesse d'augmenter au fil des années et de notre sédentarité qui ne cesse de s'accentuer, le télétravail et les divers confinements ayant encore accentué ce phénomène. Selon les différentes études, si vous restez assis en moyenne 8 heures par jour cela provoquera l'apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS), qui représentent pas moins de 87 % des maladies professionnelles ! Ce phénomène, qui inquiète aussi bien les entreprises que les particuliers en télétravail ou bien les gamers, n'est donc pas à négliger en termes de conséquences sur votre santé.

Ces dernières années est apparue une solution qui se développe de plus en plus en France : le bureau assis debout. Plus concrètement, il s'agit d'un bureau, le plus souvent électrique, qui permet de varier facilement sa position de travail, assise ou debout, via le réglage de la hauteur du plateau (généralement entre 70 cm et 120 cm), le tout en pressant simplement un bouton.

Le bureau assis debout a démontré ses bienfaits sur la santé à de nombreux niveaux :

Soulager le dos en évitant les positions statiques et en soulageant les tensions musculaires ;

Réduire la fatigue et la tension d'où une plus grande efficacité ;

Augmenter la circulation sanguine et donc l'apport d'oxygène au cerveau via la position debout.



Depuis 2016, la société FlexiSpot s'est spécialisée dans la recherche de solutions ergonomiques qui permettent aux personnes de mener une vie plus saine et productive. Elle propose plusieurs solutions comme des vélos de bureau, des supports d'écran, des chaises ou encore ces fameux cadres de bureau réglables.

