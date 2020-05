Football Manager : Manchester United attaque les développeurs en justice

Football Manager est une licence très appréciée des joueurs sur PC, elle propose pour rappel de gérer son équipe au fil de la saison, de s'occuper du recrutement et d'adapter sa stratégie en fonction des matchs. Des titres complets édités par SEGA et développés par Sports Interactive, qui n'ont pas toujours les licences officielles des clubs. Et certains ne sont pas contents de se retrouver dans les jeux.

Comme le rapporte The Guardian, Manchester United a ainsi lancé une action en justice contre SEGA et Sports Interactive, ces derniers ayant utilisé le nom du club anglais, sans son logo, remplacé par un simple blason rouge et blanc. Manchester United est bien connu pour apposer son blason un peu partout, sur de nombreux produits officiels, et n'apprécie donc pas trop que son nom soit utilisé sans son accord, et sans le blason qui plus est, dans un jeu vidéo. L'avocat du club déclare :

Les produits et services qui sont autorisés par le demandeur bénéficient d'une association avec la culture gagnante du club et les valeurs de sa marque. Les consommateurs s'attendent à voir le blason du club à côté du nom de Manchester United ... et cet échec à le faire équivaut donc à une utilisation illicite.

Si ce litige peut être compréhensible, Manchester United monte également au créneau contre les mods de Football Manager. D'après le club anglais, SEGA et Sports Interactive encouragent les joueurs a rajouter eux-mêmes les blasons des équipes sans reverser de droits aux clubs. Bien évidemment, les studios se sont défendus en rappelant que le nom de Manchester United est utilisé dans la franchise depuis de très longues années, même à l'époque où elle s'appelait L'Entraîneur (Championship Manager), et le club ne s'en est jamais plaint. Pire encore, Sports Interactive envoie régulièrement des copies de Football Manager au club anglais, là encore sans aucune réaction de la part des membres officiels, et Manchester United utilise même le jeu pour analyser des données statistiques et améliorer la gestion de son club.

C'est sans doute le début d'une longue bataille juridique qui est lancée ici, Manchester United ne va certainement pas lâcher l'affaire de sitôt, reste à voir comment SEGA et Sports Interactive vont se défendre face à ces plaintes.