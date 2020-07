For Honor jouable gratuitement ce week-end

Ubisoft continue d'essayer d'attirer de nouveaux joueurs sur For Honor, son jeu d'action orienté vers le multijoueur. Le titre est ainsi jouable gratuitement jusqu'à ce lundi, 22h00, ce qui vous laisse un gros week-end pour le découvrir, que ce soit sur PlayStation 4, Xbox One ou PC via Uplay, Steam ou l'Epic Games Store.

Comme à chaque fois, For Honor bénéficie de réductions si vous comptez continuer l'aventure après cette période d'essai gratuite, avec des promotions allant jusqu'à -80 %, qui se temineront entre le 27 juillet et le 19 août en fonction de la plateforme. Les joueurs peuvent ainsi découvrir dans For Honor le mode Histoire, mais également les modes multijoueurs, avec 26 Héros et 30 cartes. L'Épreuve du Tyran est aussi jouable, et Ubisoft rappelle que For Honor accueillera le 6 août prochain Warmonger, un nouveau Héros qui sera à débloquer via un bundle incluant le personnage, un ornement exclusif, une nouvelle tenue de combat Elite et sept jours de statut Champion. Sinon, vous pourrez débourser 15 000 unités d'Acier pour rajouter Warmonger à la liste de vos combattants, mais il faudra attendre le 20 août.

Pour rappel, For Honor est disponible sur PC, PS4 et Xbox One, vous pouvez l'acheter contre 14,95 € sur Amazon.fr.